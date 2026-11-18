Ο Νίκος Παπαδογιάννης τοποθετήθηκε σχετικά με την προβληματική εικόνα που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε εκτός έδρας ήττα από την Βίρτους Μπολόνια με 74-69, την τέταρτη συνολικά σε 12 παιχνίδια για τη EuroLeague.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων» στο ξεκίνημα της δεύτερης θητείας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το μέχρι στιγμής αποτύπωμα του Σέρβου κόουτς στην ομάδα.

Δείτε το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet: