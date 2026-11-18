Ασύλληπτος ο Σάσα Βεζένκοβ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Βούλγαρο σούπερ σταρ να πετυχαίνει 30+ πόντους για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Αδιανόητη έκβαση είχε το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν στη Λεμεσό για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και χρειάστηκαν ένα buzzer beater του Βεζένκοβ για να στείλει το ματς στην παράταση και ένα του Τζόσεφ στο έξτρα πεντάλεπτο, για να φτάσουν στη μεγάλη νίκη με 97-95.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση και δικαιολογημένα αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανού». Μάζεψε 41 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, καθώς στα 39 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά από σχεδόν δύο χρόνια, όπου ο Βούλγαρος σταρ σκόραρε 30+ πόντους με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Το ματς καριέρας κόντρα στην Μπάγερν

Ήταν Ιανουάριος του 2025, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Μπάγερν στο ΣΕΦ, για την 20η αγωνιστική της EuroLeague. Στο πρώτο ματς για το νέο έτος στο σπίτι τους, οι Πειραιώτες είχαν κάνει... πάρτι, καθώς «διέλυσαν» την ομάδα του Μονάχου με 112-69.

Μία αναμέτρηση που σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσει ο Βεζένκοβ. Ο Σάσα, είχε πετύχει 45 πόντους και είχε μαζέψει 52 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Η κορυφαία του εμφάνιση σε αυτούς τους τομείς μέχρι και σήμερα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάζει «MVP, MVP».

Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Βεζένκοβ είχε μείνει στο παρκέ για 35 λεπτά και είχε 45 πόντους (1/1 βολές, 10/10 δίποντα, 8/10 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος, γράφοντας ιστορία.