Η εξήγηση του Στέφανου Μακρή στο Gazz Floor by Novibet για την... ξηρασία στην επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να φύγει νικητής από τη Λεμεσό, επικρατώντας της Μακάμπι με 95-97, χάρη σε buzzer beater του Κόρι Τζόζεφ.

Οι Πειραιώτες δεν πραγματοποιήσαν και την καλύτερή τους εμφάνιση και ο Στέφανος Μακρής τόνισε στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet πως όταν οι Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ καθόντουσαν στον πάγκο, η επίθεση νοσούσε.