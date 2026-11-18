Μακρής στο Gazz Floor by Novibet: «Όταν έκατσαν Σάσα και Φουρνιέ, η επίθεση νοσούσε» (vid)
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Η εξήγηση του Στέφανου Μακρή στο Gazz Floor by Novibet για την... ξηρασία στην επίθεση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι.
Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να φύγει νικητής από τη Λεμεσό, επικρατώντας της Μακάμπι με 95-97, χάρη σε buzzer beater του Κόρι Τζόζεφ.
Οι Πειραιώτες δεν πραγματοποιήσαν και την καλύτερή τους εμφάνιση και ο Στέφανος Μακρής τόνισε στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet πως όταν οι Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ καθόντουσαν στον πάγκο, η επίθεση νοσούσε.
Δείτε όλο το απόσπασμα στο Gazz Floor by Novibet
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