Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια. Το ξέφρενο τέμπο των Ιταλών, οι Ντιούφ και Ντιαρά που “πλήγωσαν” το “τριφύλλι” και το πρόβλημα στην “πράσινη” επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στην Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 84-79 από την Βίρτους.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του “τριφυλλιού”.

Το τέμπο της Βίρτους και οι Ντιουφ, Ντιαρά

Υπάρχει ένα πράγμα που έχουν στο μυαλό τους όλοι οι αντίπαλοι της Βίρτους: Παίζει σε πολύ γρήγορο τέμπο. Σύμφωνα με το Hudl Instat, οι Ιταλοί παίζουν στο 5ο υψηλότερο τέμπο στην EuroLeague ενώ ο Παναθηναϊκός στο 14ο (η αλλιώς, 7ο χαμηλότερο). Ο ρυθμός θα ήταν πολύ βασικός σε αυτό το ματς και η Βίρτους κατάφερε να θέσει τις δικές της προϋποθέσεις στο ματς.

Σύμφωνα με το Hudl Instat, η Βίρτους σημείωσε 31 πόντους στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσής της, ενώ ο Παναθηναϊκός 27. Η διαφορά είναι μικρή θα πει κάποιος. Αυτό δεν αλλάζει όμως ότι πρακτικά το ματς πήγε στο τέμπο της Βίρτους. Και πήγε λόγω φάσεων όπως αυτή:

Ο Ναν σκοράρει με 5 λεπτά να μένουν για το τέλος της πρώτης περιόδου.

Έπειτα από μόλις 8 δευτερολεπτα - κι ενώ η Βίρτους έχει ακόμα 19 δευτερόλεπτα να στήσει επίθεση - ο Μπέλο παίζει Pick and Roll με τον Ντιαρά, με την ρακέτα του Παναθηναϊκού να είναι άδεια και τον Έντουαρντς να ανεβαίνει πάνω για να τραβήξει τον Μπόνγκα.

Ο Μπέλο πασάρει στον Ντιαρά.

Ο Ντιαρά σκοράρει

Οι γρήγορες επιθέσεις της Βίρτους πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό, που σε αρκετές περιπτώσεις δεχόταν καλάθι λίγο αφότου σκόραρε ο ίδιος. Ιδού ένα ακόμα παράδειγμα:

Ο Ναν σκοράρει με 2:42 να μένουν για το τέλος της δεύτερης περιόδου

Έπειτα από μόλις 8 δευτερόλεπτα - κι ενώ η Βίρτους έχει 20 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση - ο Μπέλο στήνει Pick and Roll με τον Ντιουφ.

Ο Μπέλο ευστοχεί σε τρίποντο.

Το τέμπο της Βίρτους είναι εξαντλητικό. Κομβικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι Ντιουφ, Ντιαρά, οι οποίοι είναι rim to rim σέντερ (μετάφραση: Ψηλοί που πάνε από το ένα καλάθι στο άλλο γρήγορα). Οι δύο τους σημείωσαν τους 16 από τους 31 πόντους της Βίρτους στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Ο Ντιουφ έκανε την αρχή στην πρώτη περίοδο, τελειώνοντας το ματς με 15 πόντους με 3/8 δίποντα, 9/11 βολές και 7 ριμπάουντ (5 επιθετικά) σε 20 λεπτά συμμετοχής. Ο Ντιαρά, όμως, τελείωσε την δουλειά.

Ο ψηλός από το Μάλι πρόσθεσε άλλους 15 πόντους με 6/10 δίποντα, 3/3 βολές και 9 ριμπάουντ (5 επιθετικά) σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Τα συνολικά 17 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους (10 εκ των οποίων πήραν οι δύο σέντερ της) ήταν μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Όλα όμως ξεκίνησαν από το τέμπο των Ιταλών και τα τρεξίματα των δύο ψηλών της.

Η στάσιμη “πράσινη” επίθεση και οι Φρανσίσκο, Ναν

Θα φανεί οξύμωρο, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός δέχθηκε τόσους πολλούς πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά οι “πράσινοι” δεν έχασαν το ματς από την άμυνά τους, αλλά από την επίθεσή τους. Οι 84 πόντοι παθητικό - και 0.86 πόντους ανά κατοχή - που δέχθηκαν οι πράσινοι δεν είναι κακό νούμερο για εκτός έδρας ματς. Οι 79 πόντοι που σημείωσαν οι ίδιοι, ωστόσο, είναι.

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να έχει πρόβλημα με την αθλητικότητα της Βίρτους. Δεν κυκλοφορούσε την μπάλα σωστά. Αποτέλεσμα ήταν να στηριχθούν οι “πράσινοι” στις εμπνεύσεις των γκαρντ τους, οι οποίοι - παρά τους αριθμούς τους - δεν ήταν σε καλό βράδυ.

Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε το ματς με 18 πόντους με 7/17 σουτ (5/10 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές), 8 ριμπάουντ, αλλά και 1 ασίστ για 4 λάθη σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Σίλβεν Φρανσίσκο είχε 10 πόντους με 3/10 σουτ (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/5 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ (που έδωσαν άλλους 17 πόντους στον Παναθηναϊκό) για 3 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται. Οι δύο σταρ γκαρντ του είχαν νούμερα, αλλά κάτι έμοιαζε να έλειπε. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κάποια άλλα νούμερα που έχουν ενδιαφέρον: Στα σχεδόν 20 λεπτά που συνυπήρξαν οι δύο σταρ του “τριφυλλιού”, ο Παναθηναϊκός είχε +4. Στα 7 λεπτά που συνυπήρξαν Ναν και Σλούκας, ο Παναθηναϊκός είχε +6. Στα 9 λεπτά που συνυπήρξαν ο Σλούκας με τον Μπαντό, ο Παναθηναϊκός είχε -10.

Οι “πράσινοι” βέβαια δεν έπαιζαν πάντα με δύο γκαρντ, συχνά είχαν σχήματα με 4 φόργουορντ. Αυτό που γίνεται σαφές, ωστόσο, είναι ότι ακόμα γίνεται μία προσπάθεια να χωρέσουν όλοι στην ομάδα, να βρεθούν οι σταθερές, ο χρόνος συμμετοχής, η χημεία. Μέχρι να βρεθεί η χημεία, όμως, η επίθεση της ομάδας θα είναι στατική και όλοι θα ψάχνονται. Και είναι λογικό.

Μαθήματα χημείας

Ο Παναθηναϊκός έχασε από μία ομάδα που παίζει κόντρα μπάσκετ σε σχέση με το δικό του. Οι ομάδες που τρέχουν πολύ δεν ταιριάζουν στους “πράσινους”, ειδικά εκτός έδρας. Ειδικά τώρα, που ο Παναθηναϊκός ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά του μετά τις επιστροφές των Ναν, Σλούκα και - αναγκαστικά - επιδίδεται σε μαθήματα χημείας μέσα Νοεμβρίου.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στην επίθεση δεν είναι καλή εδώ και μερικές εβδομάδες. Οι παίκτες δείχνουν να ψάχνονται. Την ίδια στιγμή, όμως, υπάρχουν θετικά κομμάτια: Η άμυνα των “πράσινων” παραμένει μία σταθερά χάρη στο μέγεθος που έχει η ομάδα, η συνύπαρξη των Ναν, Φρανσίσκο στην περιφέρεια είχε για δεύτερο σερί ματς θετικό πρόσημο.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε έδαφος. Δεν είναι δεδομενη μία νίκη στην έδρα της Βίρτους. Το “τριφύλλι” παραμένει ψηλά στην βαθμολογία. Ελέγχει την μοίρα του. Καλό θα ήταν, ωστόσο, σταδιακά οι “πράσινοι” να βελτιώσουν το πρόσωπό τους, διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα στο μέλλον.