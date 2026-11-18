Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Σάσα» (vid)
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Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε στον Σάσα Βεζένκοβ, στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet.
Το εγκώμιο του Σάσα Βεζένκοβ αποφάσισε να πλέξει ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, μετά την επεισοδιακή εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο με 95-97.
Ο άλλοτε σπουδαίος άσος των παρκέ τόνισε πως όλοι μας είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Βούλγαρου σταρ των Πειραιωτών.
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