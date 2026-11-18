Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε στον Σάσα Βεζένκοβ, στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet.

Το εγκώμιο του Σάσα Βεζένκοβ αποφάσισε να πλέξει ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στην post game εκπομπή του Gazz Floor by Novibet, μετά την επεισοδιακή εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο με 95-97.

Ο άλλοτε σπουδαίος άσος των παρκέ τόνισε πως όλοι μας είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή του Βούλγαρου σταρ των Πειραιωτών.