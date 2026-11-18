Ο Γιώργος Κούβαρης βρέθηκε στην Μπολόνια και γράφει για τη νέα άσχημη εμφάνιση και τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να παρουσιάζονται εκ νέου κατώτεροι των περιστάσεων, να βγάζουν αδυναμίες και να «φωνάζουν» για την ανάγκη της ενίσχυσης.

Πώς είναι όταν πηγαίνετε σ’ ένα ωραίο ιταλικό εστιατόριο, τρώτε του σκασμού τις μπολονέζ σας και μετά δεν μπορείτε να περπατήσετε; Ε, κάτι τέτοιο έπαθαν οι «πράσινοι».

Δεν ξέρω εάν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν «φουσκωμένοι» από τα (πεντανόστιμα η αλήθεια είναι) ιταλικά ζυμαρικά στην Μπολόνια αλλά σίγουρα μέσα στις τέσσερις γραμμές της «Paladozza» δεν μπορούσαν με τίποτα να ματσάρουν την ενέργεια, την αθλητικότητά και τα περισσότερα (για να μην πω όλα) hustle plays. Η Βίρτους, πάντως, τα κυνηγούσε.

Τα ριμπάουντ συνέχισαν να αποτελούν άγνωστη λέξη στο «πράσινο» λεξικό, η επιθετική προσέγγιση του αγώνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη καθώς χωρίς τον Σλούκα στο παρκέ δεν έβλεπα κάποιο play που να αξίζει να σχολιαστεί θετικά και ουσιαστικά ήταν ένα ματς… επίκληση στα θεία προκειμένου να μην βρουν το χέρι τους οι παίκτες της ιταλικής ομάδας. Τα έσπασαν. Στην κυριολεξία. Στοιχειωδώς πιο εύστοχοι να ήταν οι γηπεδούχοι έξω από τα. 6.75 μέτρα έχοντας τελειώσει το ματς με 25% και 8/32 τρίποντα και το σκορ θα είχε ξεφύγει από νωρίς. Ούτε που θα γινόταν διεκδικητής ο Παναθηναϊκός.

Οι επαναλαμβανόμενες παθογένειες

Αυτό για να ξέρουμε τι λέμε και να μην χάνουμε την ουσία του πράγματος. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις ίδιες παθογένειες του τελευταίου διαστήματος. Εδώ και έναν μήνα (και περισσότερο) δεν αποδίδει καλά. Μάλλον για να το θέσω καλύτερα. Αποδίδει από μέτρια και προβληματικά έως και πολύ άσχημα κάποιες φορές. Μια-δύο κακές εμφανίσεις δικαιολογούνται. Ακόμα και τρεις. Γι’ αυτό και είχα γράψει το «αμ δε που υπάρχει ανησυχία». Διότι βλέποντας το ρόστερ και τους παίκτες, εύκολα μπορούσε να καταλάβει και κάποιος που… δεν ξέρει από μπάσκετ ότι δεν θα αργήσει να γυρίσει το χαρτί.

Και αν θέλετε την άποψη μου, θα γυρίσει. Ενδεχομένως πιο αργά απ’ ότι περίμενα, αλλά θα γυρίσει. Το «Ομπράντοβιτς ξέρει» όσο και αν ακούγεται «κάπως» σε ορισμένους (κυρίως πιο νεαρής ηλικίας που δεν είχαν προλάβει να τον ζήσουν στην δυναστεία του στον Παναθηναϊκό) άλλο τόσο έχει βάση και αποτελεί εχέγγυο για τη συνέχεια.

Γιατί ξαναλέω. Εάν φτάσουμε στο σημείο να αμφισβητηθεί και ο Ζοτς, ε τότε… κλάφ’ τα Χαράλαμπε. Καμία σωτηρία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν απαιτήσεις, καταλαβαίνω ότι βάσει ρόστερ και budget οι απαιτήσεις είναι (όχι απλά μεγάλες, αλλά) τεράστιες αλλά ούτε η Ρώμη φτιάχτηκε σε μια μέρα, ούτε το μεσαίο όνομα του Ομπράντοβιτς είναι… Κόπερφιλντ. Δουλειά κάνει. Κάθε μέρα. Σε κάθε προπόνηση. Δοκιμάζει τα πάντα. Ψάχνει. Εφαρμόζει. Πειραματίζεται. Δεν είναι εύκολο με τόσους πολλούς παίκτες και παίκτες με μεγάλο «εγώ» και με υψηλές προσωπικότητες, οι οποίοι πρέπει κάποιες φορές να κάπουν και δύο και τρία βήματα προς τα πίσω για καλό της ομάδας, να βρεθεί λύση από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος. Και υπομονή. Μπορεί να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πώς να το κάνουμε τώρα δηλαδή;

Νομίζετε ότι ο Ομπράντοβιτς δεν έχει εντοπίσει την αδυναμία στα ριμπάουντ; Δεν τη βλέπει; Τον Κούβαρη και τον κάθε Κούβαρη περιμένει να το αναφέρει; Τα πολλά λάθη εκείνος δεν είναι που τα αναφέρει πρώτος; Τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της ομάδας από παιχνίδι σε παιχνίδι ή ακόμα και μέσα στο παιχνίδι, εκείνος δεν τα έχει αναφέρει δημόσια; Την έλλειψη συγκέντρωσης πολλών παικτών; Τι να κάνει; Να μπει εκείνος και να παίξει; Δεν λέω, και εκείνος θα έχει άσχημα βράδια. Ουδείς τέλειος. Και πιστέψτε με. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν βλέπουν το δέντρο (ήτοι τι γίνεται σε κάθε ματς) αλλά το δάσος. Και όποια απαραίτητη ενέργεια είναι να γίνει, θα γίνει.

Μήπως να σκεφτεί καλύτερα το θέμα της ενίσχυσης;

Έλεγα λίγο πριν από το ματς με την Βίρτους στην εκπομπή «Q & A» του Gazzetta στο YouTube, ότι ο Ομπράντοβιτς δεν θέλει άμεσα προσθήκη. Όμως όταν βλέπει η σύμπτωση να είναι επαναλαμβανόμενη μήπως θα κινήσει νωρίτερα τις διαδικασίες; Δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Έχω ακούσει και συμφωνώ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη ενίσχυσης σε δύο θέσεις. Στον «άσο» και στο «πέντε». Ξεκινάω από τον σέντερ.

Είδατε τα πεπραγμένα (και σε αυτό το ματς) του Ντιαρά; Αθλητικό παιδί, rim protector, καλός finisher πάνω από τη στεφάνη, ό,τι έπρεπε να για τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν διαθέσιμος πιστεύετε ότι δεν θα τον είχε αποκτήσει το τριφύλλι; Σαφέστατα και θα τον είχε αποκτήσει. Μαζί με τον Ντιούφ έβαλαν τον Παναθηναϊκό μέσα στα καλάθια έχοντας πετύχει στο σύνολο 30 πόντους με 9/18 δίποντα, 12/14 βολές και 16 ριμπάουντ.

Την ανάγκη της ενίσχυσης στην font line την γνωρίζουν στον Παναθηναϊκό αλλά περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες και τον παίκτη που θα γεμίζει όλα τα κουτάκια που έχει θέσει ο Ζοτς. Αν είχε βρεθεί, θα είχε αποκτηθεί κιόλας. Και το αναφέρω το θέμα γιατί ο Φαλ δεν φαίνεται να βρίσκεται στα πλάνα του. Έχει να παίξει από τις 30/10 και αυτό για λιγότερο από πέντε λεπτά στην Πόλη απέναντι στην Εφές. Και δεν βρίσκεται ούτε στο ρόστερ της GBL.

Μετά το τέλος ο Ομπράντοβιτς έκανε αυτό που έπρεπε. Ενήργησε ως κυματοθραύστης, δεν έριξε ευθύνες μόνο στους ψηλούς αλλά σε όλη την ομάδα λέγοντας οτι είναι δουλειά όλων το ριμπάουντ ενώ έκανε λόγο για ήττα στις λεπτομέρειες. Πήρε από τους παίκτες το βάρος θέλοντας να τους αποφορτίσει και να μην τους βάλει ακόμα πιο δύσκολα στο ψυχολογικό κομμάτι.

Πιστέψτε με τα ίδια θα έλεγα ακόμα και αν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Μπολόνια. Η ζημιά εξακολουθεί να γίνεται. Και καταγράφεται. Τα ριμπάουντ είχαν χαθεί. Ξαναχαθεί για να ακριβολογούμε. Η δημιουργία ήταν φτωχή. Η μπάλα δεν γυρνούσε. Τα επιπόλαια λάθη έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους. Ο Φρανσίσκο, καλός χρυσός όταν είναι σε καλό φεγγάρι, αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει μετατραπεί σε μηχανή λαθών και επιπόλαιων ενεργειών. Σαν να έχει χάσει το μυαλό του. Το μπάσκετ δεν το ξέχασε. Είναι παικταράς. Θεωρώ είναι πνευματικό το θέμα του τώρα. Και μόνο.

Και εδώ τίθεται ένα ακόμα ερώτημα του ενός εκατομμυρίου: Θέλει και point guard o Παναθηναϊκός ή όχι; Άντε και ήρθε. Που θα παίζει; Θα φύγει ο Γκραντ; Γιατί; Και που είναι παίζει πολύ το τελευταίο διάστημα; Μία μέσα, μία έξω. Και στα ματς της GBL, βρίσκεται στην εξέδρα. Φυσικά και πρόκειται για επιλογή του Ζοτς. Μπορεί να βλέπει κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς. Δεν λέω. Να γίνεται κριτική. Εννοείται να γίνεται. Όμως να γίνονται αφορισμοί και να υπάρχουν αστείρευτες γκρίνιες για ανθρώπους που δίνουν και τη ζωή τους επί καθημερινής βάσης για την ομάδα. Μην ξεχνάτε κάτι.

Η εικόνα στα αποδυτήρια της Paladozza «μίλησε» από μόνη της

Ακόμα είναι νωρίς στη σεζόν, πριν από μια εβδομάδα μπήκαμε στο δεύτερο τρίτο της Euroleague. Υπάρχει μια… ζωή μπροστά μας τη φετινή χρονιά. Πολλά θα γίνουν. Και καλά αλλά και άσχημα. Όμως κρατηστε ότι γίνεται παράλληλα και πολύ καλή δουλειά. Και (θέλω να) πιστεύω ότι η δουλειά στο τέλος ανταμείβεται. Θα έρθουν και άλλες ήττες. Το μόνο σίγουρο. Όπως είναι σίγουρο ότι η ομάδα δεν παίζει καλά. Όμως θα το βρει…

Και εκτός από την τακτική, τα συστήματα, τις προπονήσεις και όλα τα εμφανή πράγματα, υπάρχουν και αυτά που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Κανείς παίκτης δεν είναι αδιάφορος. Σε κανέναν δεν αρέσει αυτή η εικόνα. Κανένας δεν παίρνει αυτά τα ματς ελαφρά την καρδία. Μετά το παιχνίδι στην Μπολόνια, μια ματιά στα πρόσωπα των παικτών έφτανε και περίσσευε για να το καταλάβει κάποιος. Δείτε για παράδειγμα τον πάντα χαμογελαστό και λαλίστατο Γιαμπουσέλε στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος. Δεν είχε όρεξη να πει ούτε μια λέξη.

Υπήρχε έντονος προβληματισμός. Και όσοι βρεθήκαμε έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού στην Paladozza το διαπιστώσαμε και με το παραπάνω. Μένει να δούμε εάν θα είναι δημιουργικός και παραγωγικός γιατί μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες υπάρχει άλλο ματς. Πιο δύσκολο ακόμα κόντρα στην Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Αν δεν αλλάξει άρδην η εικόνα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ στην λιθουανική πόλη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να διαχειριστεί μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και το ψυχολογικό. Αρχικά ας στόχευσε στη νίκη. Αν έρθει και με καλή εμφάνιση θα είναι και ένα πολύ καλό «μπουστάρισμα» για τη συνέχεια γιατί, υπενθυμίζω, ακολουθούν άλλα δύο εκτός έδρας παιχνίδια σε Βαλένθια και Κωνσταντινούπολη πριν από το μεγάλο ντέρμπι (το πρώτο για τη φετινή σεζόν) με τον Ολυμπιακό.

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