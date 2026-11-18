Ο Παναθηναϊκός AKTOR ηττήθηκε (84-79) από τη Βίρτους στη Μπολόνια για την 12η αγωνιστική της Euroleague η οποία ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τα κενά στο ρόστερ και την ανάγκη για ξεκάθαρους ρόλους.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα (84-79) από τη Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague και η εικόνα του στο παρκέ επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε μια περίοδο (ακόμη) αγωνιστικής αναζήτησης. Μια ομάδα με ποιότητα και μεγάλες προσδοκίες, η οποία, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει την απαιτούμενη ισορροπία, τη χημεία και κυρίως, τους ξεκάθαρους ρόλους μέσα στο παρκέ.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η ήττα επί ιταλικού εδάφους, είναι οι αγωνιστικές αδυναμίες που εμφανίζονται και οι οποίες αναδεικνύουν συγκεκριμένες ελλείψεις στη δομή του ρόστερ. Κάποιοι περισσεύουν, κάποιοι δεν φτάνουν και κάποιοι δεν έχουν τον ρόλο που χρειάζεται η ομάδα!

Οι περιπτώσεις των Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι χαρακτηριστικές, καθώς πρόκειται για παίκτες που ο ένας εκ των δυο μοιάζει να περισσεύει (ο Ισπανός έπαιξε μόλις 3:43 λεπτά) αναφορικά με τη λειτουργικότητα και την αξιοποίησή τους, καθώς ο Παναθηναϊκός διαθέτει αρκετές επιλογές στις θέσεις των φόργουορντ, χωρίς όμως να έχει βρει την ιδανική κατανομή ρόλων. Την ίδια στιγμή, στη θέση του σέντερ το πρόβλημα είναι διαφορετικό, καθώς ο Ματίας Λεσόρ μοιάζει να σηκώνει μόνος του το μεγαλύτερο βάρος, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη αθλητικότητα και η ανάλογη προστασία της ρακέτας από τις υπόλοιπες διαθέσιμες λύσεις. Διότι, ούτε ο Μουστάφα Φαλ μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο και πολύ περισσότερο ο Ντίνος Μήτογλου. Συνεπώς τα σχήματα με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε στη θέση «5» σε πολλές κατοχές μοιάζει να μην είναι λειτουργικό καθώς αγωνίζεται στο τρίποντο!

Και φυσικά υπάρχει το ζήτημα της περιφερειακής οργάνωσης. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ένας γκαρντ με επιθετικό ταλέντο, ικανότητα στο σκοράρισμα και δημιουργική διάθεση, αλλά δεν έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει με τη συνέπεια και τον έλεγχο ενός πραγματικού floor general. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν οργανωτή που θα διαβάζει τις καταστάσεις, θα ελέγχει τον ρυθμό και θα αποτελεί τον στρατηγό μιας πολεμικής μηχανής που αυτή τη στιγμή παρουσιάζει αρρυθμίες.

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν το πρόβλημα

Η στατιστική της αναμέτρησης είναι αποκαλυπτική για τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού. Η Βίρτους κυριάρχησε στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 46 έναντι 37 του Παναθηναϊκού. Η σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στα επιθετικά ριμπάουντ, όπου οι Ιταλοί είχαν 17 έναντι μόλις 10 των «πρασίνων». Πρόκειται για μια τεράστια αγωνιστική πληγή. Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ έδωσαν στη Βίρτους τη δυνατότητα να ανανεώσει τις επιθέσεις της, να δημιουργήσει δεύτερες ευκαιρίες και να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού σημειώνοντας 19 πόντους από τις κατοχές αυτές!

Όταν επιτρέπεις στον αντίπαλο να διεκδικεί τόσο συχνά δεύτερη κατοχή, ουσιαστικά υπονομεύεις την αμυντική σου προσπάθεια. Γι' αυτό και συνολικά η ιταλική ομάδα τελείωσε την αναμέτρηση με 6 παραπάνω κατοχές. Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο που συνέβαλλε στην ήττα από τη Βίρτους ήταν τα εύκολα λάθη, σχεδόν όλα από τους χειριστές της ομάδας, τα οποία πρόσφεραν 21 πόντους στον αντίπαλο.

Τα ριμπάουντ ήταν ένα στοιχείο που ήθελαν στρατηγικά οι «πράσινοι» να ελέγξουν, αλλά δεν τα κατάφεραν, καθώς νικήθηκαν από την αθλητικότητα του αντιπάλου. Ενδεικτικό είναι ότι ο Αλιού Ντιαρά συγκέντρωσε 5 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ μαζί με τον Μουχαμέτ Ντιούφ είχαν από 15 πόντους. Ο Ντιαρά, μάλιστα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR), αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη του αγώνα.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε 9 πόντους και 2 ριμπάουντ, ενώ ο Ματίας Λεσόρ περιορίστηκε στους 7 πόντους, με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:49 συμμετοχής. Η συγκεκριμένη επίδοση του Λεσόρ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτυπώνει και το πρόβλημα της επιθετικής λειτουργίας κοντά στο καλάθι. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε την απαιτούμενη παραγωγή από τη θέση του σέντερ, ενώ παράλληλα δεν κατάφερε να ελέγξει τη μάχη της ρακέτας.

Το πρόβλημα της δημιουργίας και ο Φρανσίσκο

Στην περιφέρεια, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 πόντους και 7 ασίστ, αλλά είχε μόλις 1/7 τρίποντα (14,3%) και 3 λάθη. Οι επτά ασίστ αποτελούν μια θετική επίδοση και δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ωστόσο, η συνολική εικόνα του αναδεικνύει το ζήτημα που απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται έναν γκαρντ που δεν θα περιορίζεται στη δημιουργία μέσα από την προσωπική του επιθετική δράση, αλλά θα μπορεί να οργανώνει με συνέπεια την ομάδα και να την κατευθύνει με ασφάλεια, χωρίς να επηρεάζει όλο το παιχνίδι όταν δεν είναι σε καλό φεγγάρι.

Τι είναι αυτό που λείπει

Η αναμέτρηση με τη Βίρτους και η ήττα επαναφέρει στο προσκήνιο δύο σημαντικές ανάγκες. Πρώτον, λείπει ένας καθαρόαιμος point guard, με οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ένας παίκτης που θα μπορεί να κουμαντάρει τους σούπερ σταρ της ομάδας στην επίθεση, να αξιοποιεί τους συμπαίκτες του και να παίρνει σωστές αποφάσεις στις δύσκολες στιγμές.

Δεύτερον, ένας αθλητικός σέντερ, με έφεση στο ριμπάουντ, ταχύτητα στις περιστροφές, ικανότητα στα τελειώματα πάνω από τη στεφάνη και, κυρίως, χαρακτηριστικά rim protector. Ένας ψηλός που θα μπορεί να προστατεύει τη ρακέτα, να αποτρέπει τις εύκολες διεισδύσεις και να προσφέρει ανάσες στον Ματίας Λεσόρ χωρίς να δημιουργεί αγωνιστικό κενό. Αυτές οι δύο προσθήκες θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά την ισορροπία της ομάδας και να επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων παικτών.

Ο Ομπράντοβιτς καλείται να βρει τη λύση

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 8-4, ενώ η Βίρτους ανέβηκε στο 5-7. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι προφανές πως αντιλαμβάνεται ότι η ομάδα δεν έχει βρει ακόμη τη χημεία της. Το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι, να αξιοποιηθούν σωστά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά κάθε παίκτη και να δημιουργηθεί μια ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσες ποιοτικές επιλογές και να μην προκύπτει η απαιτούμενη ισορροπία. Δεν γίνεται να υπάρχει πληθώρα λύσεων σε ορισμένες θέσεις και ταυτόχρονα να παρατηρούνται τόσο μεγάλες ελλείψεις σε άλλες. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται απλώς να παίξει καλύτερα. Χρειάζεται να καταλάβει τι ομάδα θέλει να είναι και με ποιους παίκτες μπορεί να το πετύχει.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, το ζητούμενο δεν είναι να έχεις πολλούς καλούς παίκτες. Είναι να έχεις τους σωστούς παίκτες, στους σωστούς ρόλους. Και αυτή τη στιγμή, στον Παναθηναϊκό, κάποιοι περισσεύουν και κάποιοι δεν φτάνουν!

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