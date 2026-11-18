Ο Παναθηναϊκός θα προσφύγει στη EuroLeague για τη συμπεριφορά μερίδας οπαδών της Βίρτους πίσω από τον πάγκο του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague για όσα συνέβησαν πίσω από τον πάγκο του στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, όπου γνώρισε την ήττα με 84-79 για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι άνθρωποι του «τριφυλλιού», κατά τη διάρκεια του αγώνα υπήρξαν προσβλητικές αναφορές από μερίδα οπαδών των γηπεδούχων προς τους παίκτες της ελληνικής ομάδας, με χαρακτηρισμούς όπως «ζώα».

Η αντίδραση της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έφερε, όπως υποστηρίζουν οι άνθρωποί της, το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα, αναφέρουν πως όταν απευθύνθηκαν στην ασφάλεια του γηπέδου, αντιμετώπισαν την κατάσταση με γέλια, ενώ η απάντηση που έλαβαν ήταν πως πρόκειται για θέσεις φιλάθλων που έχουν καταβάλει 6.000 ευρώ για τα εισιτήρια διαρκείας τους, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη τη μετακίνησή τους. Ως εκ τούτου, ο Παναθηναϊκός σκοπεύει να μεταφέρει επίσημα το περιστατικό στη EuroLeague, καταθέτοντας σχετική καταγγελία.