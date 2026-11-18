Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Άλεξ Μουμπρού μετά τη νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί του Παναθηναϊκού.

Ο Άλεξ Μουμπρού στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Βίρτους στην Μπολόνια επί του Παναθηναϊκού, στάθηκε στα στοιχεία που ξεχώρισαν και χάρισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός τεχνικός τόνισε: «Ο κόσμος δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι. Τα ριμπάουντ μας βοήθησαν πολύ στο να πάρουμε τη νίκη. Τα τρίτα δεκάλεπτα για εμάς δεν είναι καλά γενικά και δε θέλουμε να δίνουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεκινάει καλά εκεί. Ματσάραμε την πίεση του Παναθηναϊκού σε εκείνο το σημείο και αντέξαμε. Ήταν εκπληκτικός ο Ντιαρά. Και ο Ντιούφ έπαιξε τρομερά. Κάναμε μια ομαδική νίκη και πρέπει να συνεχίσουμε».

