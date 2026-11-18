Βίρτους - Παναθηναϊκός: Οπαδοί της Βίρτους Μπολόνια αποκάλεσαν «ζώα» τους παίκτες του τριφυλλιού
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων και ηττήθηκε στην Μπολόνια από την Βίρτους με 84-79 για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
Kατά τη διάρκεια της αναμέτρησης υπήρξε εστία έντασης πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, καθώς μερίδα φιλάθλων της Βίρτους Μπολόνια αποκαλούσε τους παίκτες του τριφυλλιού «ζώα».
Η «πράσινη» ΚΑΕ έκανε τα παράπονά της για την κατάσταση, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν η άνθρωποι της ομάδας, η ασφάλεια αντέδρασε με μερικά... γέλια, ενώ ανταποκρίθηκε λέγοντας πώς οι θέσεις αυτές ανήκουν σε φιλάθλους που έχουν πληρώσει 6.000 ευρώ διαρκείας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να τους μετακινήσουν.
Για το εν λόγω περιστατικό ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague.
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