Επιστροφή στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού έκανε «διπλό» στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 85-82 για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague η Χάποελ Τελ Αβίβ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας της Μπασκόνια με 85-82 εκτός έδρας.

Οι Ισπανοί είχαν την τελευταία επίθεσή με 24 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ωστόσο αστόχησε σε δύο σουτ τριών πόντων με τον Μπονγκ και τον Ντουάρτε και οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν το «διπλό».

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Οντιάς με 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Στιούαρτ με 15π.

Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ: Η εξέλιξη του αγώνα

Γρήγορος ρυθμός και ευστοχία ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με την Μπασκόνια να παίζει καλύτερο μπάσκετ και να παίρνει το προβάδισμα (33-26, 10).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και η ομάδα του Ιτούδη μέσω της καλή της άμυνας, κράτησε τους γηπεδούχους στους 15 πόντους.

Στο μπροστινό μέρος του παρκέ βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις και πήγε στα αποδυτήρια στο -4 (48-44, 20').

Μετά την ανάπαυλα η Μπασκόνια ήταν πιο συγκεντρωμένη κυρίως στην επίθεση και πραγματοποιώντας σερί (6-0) διατήρησε το προβάδισμά της, ωστόσο η Χάποελ είχε άμεση απάντηση και με ένα τρίποντο του Μίσιτς και ένα δίποντο του Ουτούρου μείωσε (54-51, 24').

Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους Ισπανούς να έχουν +7 (71-64), σουτάροντας με 76% από το δίποντο(19/25) και με 50%από το τρίποντο (8/16) και αυτά ήταν τα στοιχεία που τους έδωσαν το πλεονέκτημα.

Kenan por aquí, Kenan por allí y dos más para dentro 🔥 https://t.co/ihX2IKbhZ1 — Kosner Baskonia (@Baskonia) November 17, 2026

Ο ΛεΝτέι διαμόρφωσε το (73-70, 33') και λίγο αργότερα ο Μίσιτς έκανε το (73-72, 35'). Το σερί της ομάδας του Ιτούδη συνεχίστηκε (6-0) και πέρασε μπροστά (73-74, 35'). Οδεύοντας προς το φινάλε οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (81-81, 38'), κάνοντας τα τελευταία λεπτά...δραματικά.

Ο ΛεΝτέι και πάλι με βολές αυτή τη φορά διαμόρφωσε το (81-83, 38'), 01:18 πριν το τέλος, ενώ λίγο αργότερα ο Μπράιαντ πέτυχε δίποντο, κάνοντας το (81-85), ένα λεπτό πριν το τέλος.

Με το σκορ να είναι (82-85) η Μπασκόνια πήρε την επίθεση, έχοντας 24 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της, ωστόσο αστόχησε σε δύο σουτ τριών πόντων με τον Μπονγκ και τον Ντουάρτε και η ομάδα του Ιτούδη πανηγύρισε τη νίκη μέσα στην Ισπανία με το τελικό 85-82.



Τα δεκάλεπτα: 33-26, 48-44, 71-64, 82-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ. .. Παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο

.. Παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο MVP ΗΤΑΝ Ο... Μίσιτς με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

με 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 1 ασίστ. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Οντιάς με 16 πόντους.

Ο...Οντιάς με 16 πόντους. ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ. ..Πολύ καλός ο Στιούαρτ με 15 πόντους.

..Πολύ καλός ο Στιούαρτ με 15 πόντους. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ... Ο Κούρκους με 2 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής

... Ο με 2 πόντους σε 22 λεπτά συμμετοχής ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Οι 8 ασίστ του Μίσιτς.

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB Fouls # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Out C D PIR +/- Coach: Velimir Perasovic 1 A. Lawson 17:48 8 3/7 42.9% 3/4 75.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 2 0 0 1 1 2 3 8 2 K. Simmons * 21:30 7 2/4 50.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 0 2 2 7 0 3 0 0 5 1 7 3 D. Stewart * 27:57 15 6/9 66.7% 5/6 83.3% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 2 3 2 2 2 0 0 2 3 18 5 C. Duarte 23:56 13 4/7 57.1% 0/2 0.0% 4/5 80.0% 1/2 50.0% 0 2 2 4 0 2 1 0 1 2 15 6 S. Joksimovic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 R. Kurucs * 22:24 2 1/4 25.0% 1/2 50.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 1 5 10 M. Spagnolo 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 R. Smits 15:50 12 5/7 71.4% 4/5 80.0% 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 2 14 12 D. Baugh 18:30 4 2/5 40.0% 2/3 66.7% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 2 4 0 1 1 4 5 13 P. Souza 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 C. Frisch * 21:16 9 4/6 66.7% 3/3 100.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 7 34 K. Kamenjas * 30:49 12 5/8 62.5% 5/7 71.4% 0/1 0.0% 2/4 50.0% 4 8 12 1 0 1 0 1 3 4 19 TOTAL 200:00 82 32/57 56.1% 24/34 70.6% 8/23 34.8% 10/14 71.4% 8 20 28 26 6 15 2 3 20 20 97

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB Fouls # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Out C D PIR +/- Coach: Dimitris Itoudis 0 J. Toppin 07:52 3 1/1 100.0% 1/1 100.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 E. German 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 A. Blakeney 15:32 8 3/11 27.3% 1/3 33.3% 2/8 25.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 -2 3 E. Bryant * 35:15 15 5/11 45.5% 5/10 50.0% 0/1 0.0% 5/5 100.0% 0 6 6 2 1 2 0 1 3 5 17 7 A. Coffey * 05:31 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 12 I. Wainright 05:34 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 13 T. Satoransky 26:38 6 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 0 4 4 4 1 1 0 0 3 0 10 16 Z. Leday * 31:50 11 4/8 50.0% 3/6 50.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 3 2 5 0 2 3 1 0 0 4 16 21 T. Odiase 20:08 16 7/7 100.0% 7/7 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 3 4 0 0 1 1 0 2 1 19 22 V. Micic * 29:12 14 5/11 45.5% 4/7 57.1% 1/4 25.0% 3/4 75.0% 1 1 2 8 1 1 0 0 3 5 19 25 D. Oturu * 19:52 12 6/7 85.7% 6/7 85.7% 0/0 0.0% 0/3 0.0% 4 0 4 2 0 0 1 0 3 3 15 41 T. Ginat 02:36 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 TOTAL 200:00 85 33/59 55.9% 27/41 65.9% 6/18 33.3% 13/18 72.2% 9 18 27 18 6 10 3 2 20 20 96

* Starting five