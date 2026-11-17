Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέρριψε ακόμα ένα «milestone», καθώς μπήκε στο TOP-10 σκόρερ όλων των εποχών στη EuroLeague.

Ακόμα ένα «milestone»... έσπασε ο Σάσα Βεζένκοβ!

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Βούλγαρος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» μπήκε στο TOP-10 σκόρερ όλων των εποχών στη EuroLeague.

Συνολικά κόντρα στη Μακάμπ πέτυχε 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 39 λεπτά.