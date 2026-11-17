Σουτάροντας με αδιανόητα καλό ποσοστό από το δίποντο (15/26, 57.7%), καθώς και από το τρίποντο (22/36, 61.1%), η Φενέρμπαχτσε έκανε... περίπατο κόντρα στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 115-81.
Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης είχε το «πάνω χέρι» του αγώνα και μπόρεσε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη.
Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ο Σέιν Λάρκιν με 25 πόντους (1/1 δίποτνα, 6/7 τρίποντα, 45/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στη σύστημα αξιολόγησης.
Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν: Η εξέλιξη του αγώνα
Σουτάροντας με τρομερά ποσοστά (2/3 δίποντα 66.7%, 4/6 τρίποντα 66.7%!), η Φενέρμπαχτσε μπόρεσε να... χτίσει από νωρίς διψήφια διάφορά στον αγώνα (20-8, 5), επιβάλλοντας την κυριαρχία της.
Η επιθετική πολυφωνία του Τούρκων συνεχίστηκε και στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου... εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 20 πόντους (32-12, 10'), μετά από τρίποντο του Μπάλντγουϊν.
Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου με την ομάδα του Σάρας να ελέγχει τον αγώνα, διατηρώντας το +20 (41-21, 24'). Το ημίχρονο έκλεισε με (54-39, 20).
Μετά την ανάπαυλα η Φενέρμπαχτσε είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν! Ο Αμερικανός γκαρντ έβαζε τρίποντο μετά το άλλο, σκοράροντας 20 πόντους σε πέντε λεπτά και διατήρησε το προβάδισμα για την ομάδα του (88-61, 30').
20 POINTS IN 5 MIN, ARE YOU SERIOUS SHANE?! 🔥 25 PTS IN 15 MIN, already his @FBBasketbol career-high! @shanelarkin https://t.co/u8ik6WNOfO— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο είχε τελείως διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους τα... έσταζε (22/36 τρίποντα!)... εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 40 πόντους (113-73, 38΄).
Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 88-61, 115-81
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε τον έλεγχο σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης.
MVP ΗΤΑΝ Ο Σέιν Λάρκιν με25 πόντους (1/1 δίποτνα, 6/7 τρίποντα, 45/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στη σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Χόρτον-Τάκερ με 15 πόντους.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Ο Γιόβο με 19 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Συνολικά η Βιλερμπάν, όλοι οι πάικτες της.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα ποσοστά ευστοχίας της Φενέρμπαχτσε δίποντα (15/26, 57.7%), τρίποντα (22/36, 61.1%)
|Fenerbahce Tarfin Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLOCKS
|OFF. FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|Committed
|Drawn
|PIR
|+/-
|0
|S. Larkin *
|15:30
|25
|1/1
|100%
|6/7
|85.7%
|5/5
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|26
|1
|M. Bingham
|14:37
|8
|3/7
|42.9%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|3
|2
|5
|0
|0
|3
|1
|0
|3
|1
|4
|2
|W. Baldwin IV
|14:45
|7
|2/2
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|14
|5
|S. Sanli *
|15:44
|6
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|0
|-1
|8
|T. Horton Tucker
|16:14
|11
|1/2
|50%
|2/3
|66.7%
|3/3
|100%
|0
|0
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|13
|9
|J. Juzang *
|24:57
|15
|0/2
|0%
|5/7
|71.4%
|0/0
|0%
|2
|9
|11
|5
|1
|2
|1
|0
|2
|0
|25
|10
|M. Mahmutoglu
|10:00
|5
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|11
|T. Forrest *
|18:59
|7
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|7
|0
|2
|1
|0
|1
|1
|13
|16
|D. Powell
|15:11
|8
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|4
|0
|1
|0
|0
|3
|3
|14
|21
|W. Clyburn
|18:01
|7
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|10
|31
|S. Shields *
|14:34
|8
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|11
|43
|I. Sargiunas
|21:28
|8
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|7
|Team
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|115
|15/26
|57.7%
|22/36
|61.1%
|19/20
|95%
|8
|29
|37
|31
|5
|15
|4
|0
|23
|14
|142
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLOCKS
|OFF. FOULS
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|Committed
|Drawn
|PIR
|+/-
|1
|M. Fodzo Dada
|18:34
|12
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|5/6
|83.3%
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|1
|1
|6
|13
|3
|T. Washington Jr
|19:38
|9
|3/5
|60%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|10
|B. Massa
|25:59
|11
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|3/7
|42.9%
|1
|2
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|15
|11
|E. Jackson
|22:49
|14
|2/3
|66.7%
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|4
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|20
|12
|M. Dossou-Yovo
|18:16
|19
|7/12
|58.3%
|0/0
|0%
|5/6
|83.3%
|5
|2
|7
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|5
|23
|14
|B. Gach *
|20:18
|8
|0/3
|0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|8
|23
|D. Lighty
|20:30
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|25
|H. Besson *
|13:34
|0
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-3
|51
|T. Waters *
|15:05
|3
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|6
|0
|6
|0
|0
|3
|0
|-3
|77
|N. Sestina *
|18:48
|5
|0/1
|0%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|1
|-2
|93
|Y. Bassoumba
|06:29
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-2
|Team
|4
|2
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|TOTAL
|200:00
|81
|18/39
|46.2%
|9/26
|34.6%
|18/24
|75%
|12
|17
|29
|22
|4
|14
|0
|4
|13
|23
|84
* Starting Five
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