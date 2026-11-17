Επέστρεψε στις νίκες η Φενέρμπαχτσε... διαλύοντας τη Βιλερμπάν με στην Τουρκία. Φοβερά ποσοστά ευστοχίας από την ομάδα του Γιασικεβίτσιους!

Σουτάροντας με αδιανόητα καλό ποσοστό από το δίποντο (15/26, 57.7%), καθώς και από το τρίποντο (22/36, 61.1%), η Φενέρμπαχτσε έκανε... περίπατο κόντρα στη Βιλερμπάν, επικρατώντας με 115-81.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης είχε το «πάνω χέρι» του αγώνα και μπόρεσε να φτάσει... άνετα προς τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ο Σέιν Λάρκιν με 25 πόντους (1/1 δίποτνα, 6/7 τρίποντα, 45/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στη σύστημα αξιολόγησης.

Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν: Η εξέλιξη του αγώνα

Σουτάροντας με τρομερά ποσοστά (2/3 δίποντα 66.7%, 4/6 τρίποντα 66.7%!), η Φενέρμπαχτσε μπόρεσε να... χτίσει από νωρίς διψήφια διάφορά στον αγώνα (20-8, 5), επιβάλλοντας την κυριαρχία της.

Η επιθετική πολυφωνία του Τούρκων συνεχίστηκε και στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου... εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 20 πόντους (32-12, 10'), μετά από τρίποντο του Μπάλντγουϊν.

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου με την ομάδα του Σάρας να ελέγχει τον αγώνα, διατηρώντας το +20 (41-21, 24'). Το ημίχρονο έκλεισε με (54-39, 20).

Μετά την ανάπαυλα η Φενέρμπαχτσε είχε απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν! Ο Αμερικανός γκαρντ έβαζε τρίποντο μετά το άλλο, σκοράροντας 20 πόντους σε πέντε λεπτά και διατήρησε το προβάδισμα για την ομάδα του (88-61, 30').

20 POINTS IN 5 MIN, ARE YOU SERIOUS SHANE?! 🔥 25 PTS IN 15 MIN, already his @FBBasketbol career-high! @shanelarkin https://t.co/u8ik6WNOfO November 17, 2026

Το 4ο και τελευταίο δεκάλεπτο είχε τελείως διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους τα... έσταζε (22/36 τρίποντα!)... εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 40 πόντους (113-73, 38΄).

Τα δεκάλεπτα: 32-12, 54-39, 88-61, 115-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε τον έλεγχο σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης.

MVP ΗΤΑΝ Ο Σέιν Λάρκιν με25 πόντους (1/1 δίποτνα, 6/7 τρίποντα, 45/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στη σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Χόρτον-Τάκερ με 15 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Ο Γιόβο με 19 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Συνολικά η Βιλερμπάν, όλοι οι πάικτες της.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα ποσοστά ευστοχίας της Φενέρμπαχτσε δίποντα (15/26, 57.7%), τρίποντα (22/36, 61.1%)



Fenerbahce Tarfin Istanbul 2PT FG 3PT FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against Committed Drawn PIR +/- 0 S. Larkin * 15:30 25 1/1 100% 6/7 85.7% 5/5 100% 0 2 2 1 1 1 0 0 3 2 26 1 M. Bingham 14:37 8 3/7 42.9% 0/1 0% 2/2 100% 3 2 5 0 0 3 1 0 3 1 4 2 W. Baldwin IV 14:45 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 14 5 S. Sanli * 15:44 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 5 0 -1 8 T. Horton Tucker 16:14 11 1/2 50% 2/3 66.7% 3/3 100% 0 0 0 4 0 1 0 0 1 2 13 9 J. Juzang * 24:57 15 0/2 0% 5/7 71.4% 0/0 0% 2 9 11 5 1 2 1 0 2 0 25 10 M. Mahmutoglu 10:00 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 4 11 T. Forrest * 18:59 7 1/2 50% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 7 0 2 1 0 1 1 13 16 D. Powell 15:11 8 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 4 0 1 0 0 3 3 14 21 W. Clyburn 18:01 7 2/2 100% 0/2 0% 3/4 75% 1 1 2 2 1 1 0 0 1 3 10 31 S. Shields * 14:34 8 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 1 11 43 I. Sargiunas 21:28 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 3 1 1 2 0 0 1 0 7 Team 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 115 15/26 57.7% 22/36 61.1% 19/20 95% 8 29 37 31 5 15 4 0 23 14 142

LDLC ASVEL Villeurbanne 2PT FG 3PT FG FT REB BLOCKS OFF. FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against Committed Drawn PIR +/- 1 M. Fodzo Dada 18:34 12 2/4 50% 1/2 50% 5/6 83.3% 0 1 1 2 1 3 0 1 1 6 13 3 T. Washington Jr 19:38 9 3/5 60% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 8 10 B. Massa 25:59 11 4/4 100% 0/0 0% 3/7 42.9% 1 2 3 3 0 0 0 0 2 4 15 11 E. Jackson 22:49 14 2/3 66.7% 3/5 60% 1/1 100% 1 3 4 4 0 1 0 0 0 2 20 12 M. Dossou-Yovo 18:16 19 7/12 58.3% 0/0 0% 5/6 83.3% 5 2 7 1 0 0 0 2 1 5 23 14 B. Gach * 20:18 8 0/3 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 8 23 D. Lighty 20:30 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 25 H. Besson * 13:34 0 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 -3 51 T. Waters * 15:05 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 6 0 6 0 0 3 0 -3 77 N. Sestina * 18:48 5 0/1 0% 1/6 16.7% 2/2 100% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 -2 93 Y. Bassoumba 06:29 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -2 Team 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 6 TOTAL 200:00 81 18/39 46.2% 9/26 34.6% 18/24 75% 12 17 29 22 4 14 0 4 13 23 84

* Starting Five