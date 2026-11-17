Διαβάστε όλα όσα είπε ο Κόρι Τζόσεφ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Κόρι Τζόσεφ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στάθηκε στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο ίδιος στη δουλειά του.

Συγκεκριμένα ο Καναδός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τόνισε: «Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα. Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».