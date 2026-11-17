Τζόσεφ: Οι δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι
Ο Κόρι Τζόσεφ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στάθηκε στην εμπιστοσύνη που δείχνει ο ίδιος στη δουλειά του.
Συγκεκριμένα ο Καναδός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τόνισε: «Νιώθω καλά. Εμπιστεύομαι την δουλειά μου και σουτάρω με αυτοπεποίθηση. Ο Φουρνιέ τραβάει την προσοχή, όπως και ο Σάσα. Έκανε καλό drive και ανάγκασε την άμυνα να καταρρεύσει. Σούταρα με αυτοπεποίθηση. Νιώθω καλά. Τρομερό ματς. Συγχαρητήρια στην Μακάμπι, πάλεψε σκληρά. Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.