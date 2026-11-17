Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95.

Αδιανόητο ματς στην Κύπρο, με τον Ολυμπιακό να φτάνει σε μία τεράστια νίκη, χάρη σε... δύο buzzer beater. Πρώτα αυτού του Βεζένκοβ που έστειλε το ματς στην παράταση και έπειτα αυτό του Τζόσεφ, με τους πρωταθλητές να παίρνουν το διπλό επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Βεζένκοβ ήταν ασύλληπτος και δεν είναι τυχαίο που άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο στο γήπεδο, αλλά και το σύνθημα «MVP, MVP». Δεν είναι μόνο το buzzer beater που πέτυχε, το οποίο ήταν το καλάθι της σεζόν.

Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ, έμεινε στο παρκέ για 39 λεπτά και είχε 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 39 λεπτά.

Έμοιαζε ασταμάτητος και χωρίς αυτόν, σε καμία περίπτωση το παιχνίδι δεν θα είχε τέτοια έκβαση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μάζεψε 41 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.