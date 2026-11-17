Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Το τρίποντο του Τζόσεφ που του χάρισε τη νίκη
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Ο Κόρι Τζόσεφ με απίστευτο τρίποντο έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό στην παράταση κόντρα στη Μακάμπι!
Σε επική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Κόρι Τζόσεφ... χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, ευστοχώντας σε τρίποντο κόντρα στη Μακάμπι.
Ο Φουρνιέ είχε την μπάλα σταμάτησε κάτω από το καλάθι και λίγο πριν υποπέσει σε λάθος πάσαρε την μπάλα στον Τζόσεφ ο οποίος με τρίποντη... βόμβα έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό!
Δείτε τη φάση:
CORY JOSEPH WINS IT FOR @Olympiacos_BC IN OVERTIME 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/QOpEAaVtGp— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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