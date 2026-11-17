Ο Κόρι Τζόσεφ με απίστευτο τρίποντο έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό στην παράταση κόντρα στη Μακάμπι!

Σε επική ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση ο Κόρι Τζόσεφ... χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, ευστοχώντας σε τρίποντο κόντρα στη Μακάμπι.

Ο Φουρνιέ είχε την μπάλα σταμάτησε κάτω από το καλάθι και λίγο πριν υποπέσει σε λάθος πάσαρε την μπάλα στον Τζόσεφ ο οποίος με τρίποντη... βόμβα έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό!

Δείτε τη φάση: