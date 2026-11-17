Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Αναντολού Εφές με 80-75 και πήρε την όγδοη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Τα πεπραγμένα των Γουόκαπ και Παπαγιάννη.

Η Ντουμπάι BC λύγισε την Αναντολού Εφές με 80-75 και σημείωσε την όγδοη νίκη της σε 12 αγώνες στη φετινή EuroLeague. Εν αντιθέσει, η Εφές γνώρισε την έβδομη ήττα της.

Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, ο Τόμας Γουόκαπ στην επιστροφή του, αγωνίστηκε 14:41 και κατέγραψε 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, πέντε ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ, 2 λάθη και 3 μονάδες στο PIR.

Για τους φιλοξενούμενους του Πάμπλο Λάσο, ο Γιώργος Παπαγιάννης έπαιξε 20:42 και είχε 4 πόντους με 2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος και έναν βαθμό στο PIR.