Ολυμπιακός: Η αντίδραση του Παναγιώτη Αγγελόπουλου στο τρίποντο του Βεζένκοβ
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Ο Σάσα Βεζένκοβ με τρίποντο από το... σπίτι του έστειλε το Μακάμπι - Ολυμπιακός στην παράταση. Η αντίδραση του Παναγιώτη Αγγελόπουλου.
Ο «clutch» Σάσα Βεζένκοβ με αδιανόητο τρίποντο στην εκπνοή από το κέντρο έκανε το Μακάμπι - Ολυμπιακός 82-82 και έστειλε το ματς στην παράταση. Μαζί με όλο το γήπεδο, ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έμεινε με ανοιχτό το... στόμα και δεν πίστευε στα μάτια του με το τρίποντο του MVP της EuroLeague.
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