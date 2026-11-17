Ο Σάσα Βεζένκοβ με τρίποντο από το... σπίτι του έστειλε το Μακάμπι - Ολυμπιακός στην παράταση. Η αντίδραση του Παναγιώτη Αγγελόπουλου.

Ο «clutch» Σάσα Βεζένκοβ με αδιανόητο τρίποντο στην εκπνοή από το κέντρο έκανε το Μακάμπι - Ολυμπιακός 82-82 και έστειλε το ματς στην παράταση. Μαζί με όλο το γήπεδο, ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος έμεινε με ανοιχτό το... στόμα και δεν πίστευε στα μάτια του με το τρίποντο του MVP της EuroLeague.