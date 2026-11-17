Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέλεξε τους δώδεκα παίκτες με τους οποίους θα αντιμετωπίσει την Βίρτους Μπολόνια. Δείτε ποιοι δύο έμειναν εκτός.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην «Paladozza» της Μπολόνια (17/11, 22:00) απέναντι στην Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς άφησε εκτός δωδεκάδας στην αναμέτρηση τους Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ, ενώ επέστρεψαν στο σχήμα οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Η δωδεκάδα του τριφυλλιού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.