Χουέρτας: Τα πεπραγμένα του στο ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC
Επιστροφή στη EuroLeague με το... δεξί για τον Μαρσελίνιο Χουέρτας! Ο 43χρονος «γερόλυκος» γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ, στη νίκη της ομάδας των Εμιράτων με 80-75 απέναντι στην Αναντολού Εφές.
Ο Βραζιλιάνος περιφερειακός, ο οποίος είχε συνυπάρξει με τον Καταλανό κόουτς στην Μπαρτσελόνα στην προηγούμενη θητεία του στην Ευρωλίγκα, αγωνίστηκε 05:36, καταγράφοντας έναν πόντο με 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, ένα ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και έναν βαθμό στο PIR.
Ladies and gentlemen, Marcelinho Huertas. https://t.co/MrSoFlu42d— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 17, 2026
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