Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας επέστρεψε στη EuroLeague και έκανε το ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC, στη νίκη της ομάδας του Πασκουάλ κόντρα στην Αναντολού Εφές με 80-75.

Επιστροφή στη EuroLeague με το... δεξί για τον Μαρσελίνιο Χουέρτας! Ο 43χρονος «γερόλυκος» γκαρντ έκανε το ντεμπούτο του με την Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ, στη νίκη της ομάδας των Εμιράτων με 80-75 απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο Βραζιλιάνος περιφερειακός, ο οποίος είχε συνυπάρξει με τον Καταλανό κόουτς στην Μπαρτσελόνα στην προηγούμενη θητεία του στην Ευρωλίγκα, αγωνίστηκε 05:36, καταγράφοντας έναν πόντο με 0/1 τρίποντο, 1/1 βολή, ένα ριμπάουντ, 2 ασίστ, ένα λάθος και έναν βαθμό στο PIR.