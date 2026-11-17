Η Ντουμπάι BC επιβλήθηκε της Αναντολού Εφές με 80-75 και σημείωσε την όγδοη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Κορυφαίος ο Καμπενγκέλε, ντεμπούτο για τον Χουέρτας, στα... χαμηλά Γουόκαπ και Παπαγιάννης.

Η Ντουμπάι BC έκαμψε την αντίσταση της Αναντολού Εφές με 80-75 και πέτυχε την όγδοη νίκη της στη φετινή EuroLeague. Εν αντιθέσει, οι Τούρκοι υπέστησαν την έβδομη ήττα του σε 12 αγώνες. Κορυφαίος με double - double για τους νικητές ο Καμπενγκέλε, έκανε ντεμπούτο ο «γερόλυκος» Χουέρτας για την ομάδα του Πασκουάλ. Σε χαμηλές... πτήσεις οι Γουόκαπ και Παπαγιάνης, δεν έφτασαν για την ομάδα του Λάσο οι Σάριτς και Στραζέλ.

Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πάμπλο Λάσο είχε τον απόλυτο έλεγχο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Με σωστή κυκλοφορία στην επίθεση και σκληρή άμυνα ήταν μονίμως μπροστά στο σκορ και με μπροστάρη τον Σάριτς έκλεισε την περίοδο στο +8 (23-15).

Η δεύτερη περίοδος ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Παρόλο που η Εφές ξεκίνησε και πάλι πιο «καυτή» και έφτασε τη διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, που ήταν οι εννέα πόντοι (27-18), η Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ έσφιξε την άμυνά της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και πήρε τα ηνία του ματς. Η ενεργοποίηση των Καμπενγκέλε και Μπέικον λειτούργησε ευεργετικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έκλεισαν το ημίχρονο με το υπέρ τους 42-40.

Για την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Καμπενγκέλε έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ και ήταν συνεπικουρούμενος από τον Ντουέιν Μπέικον, που κατέγραψε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους Τούρκους, ο Ντάριο Σάριτς μέτρησε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντοζίερ είχε επίσης πληθωρική στατιστική με 8 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ντουμπάι BC το πήρε από εκεί, που το... άφησε στο πρώτο. Με ένα γρήγορο επιμέρους 7-0, πήρε διαφορά εννέα πόντων (49-40), στο 22'. Προϊόντος του χρόνου, οι οικοδεσπότες διατηρούσαν σταθερά το προβάδισμα στις τιμές των 5-9 πόντων με την Εφές να ακολουθεί. Ο Καμπενγκέλε συνέχισε να είναι το σημείο αναφοράς για τον σύλλογο των Εμιράτων, ενώ στον αντίποδα, το αντίπαλο δέος ήταν ο Σάριτς. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο εκμεταλλεύτηκε την αστοχία των γηπεδούχων και με καθαρό μυαλό στην επίθεση μείωσε με τρίποντο του Στραζέλ στον πόντο (54-53), 2:50 πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου.

Ο Πετρούσεφ με δικό του τρίποντο ξεκόλλησε την Ντουμπάι BC και ο Μπέικον ολοκλήρωσε το επιμέρους 5-0 για να δώσει ξανά αέρα έξι πόντων (59-53) στην ομάδα του. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε στο 59-55, ύστερα από τον εντυπωσιακό συνδυασμό και το «alley oop» μεταξύ Στραζέλ και Παπαγιάννη.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, τα πρώτα λεπτά είχαν αρκετή νευρικότητα. Ο Στραζέλ με τρίποντο από τη γωνία μείωσε στο καλάθι (62-60). Το τρίποντο του Μούσα, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη, εκτόξευσε τη διαφορά στους επτά (71-64) και «έγειρε την πλάστιγγα» για το σύνολο του Πασκουάλ. Το τελικό 80-75 έδωσε την όγδοη νίκη στην Ντουμπάι BC.

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Τα δεκάλεπτα: 15-23, 42-40, 59-55, 80-75

Τα ομαδικά στατιστικά:

Dubai Basketball 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 0 E. Okobo 20:37 2 1/5 20.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 -2 2 N. Dangubic 06:58 4 0/0 0.0% 1/1 100.0% 1/2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 5 3 D. Bacon * 28:53 13 3/6 50.0% 0/3 0.0% 7/7 100.0% 1 2 3 2 0 3 1 0 4 5 11 4 J. Blossomgame 06:33 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 M. Huertas 05:36 1 0/0 0.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 13 D. Musa * 23:40 14 2/3 66.7% 1/3 33.3% 7/8 87.5% 1 5 6 7 0 3 1 0 0 6 27 17 M. Kabengele * 30:53 18 6/10 60.0% 2/6 33.3% 0/0 0.0% 4 14 18 1 0 3 1 1 4 3 25 21 M. Diakite 04:28 3 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 23 T. Shengelia * 15:18 9 3/5 60.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 3 4 10 25 M. Wright IV * 19:52 4 1/2 50.0% 0/4 0.0% 2/2 100.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 1 2 30 F. Petrusev 22:31 10 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 1 2 14 44 T. Walkup 14:41 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2 3 5 4 0 2 0 0 2 0 3 Team 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 200:00 80 19/36 52.8% 8/30 26.7% 18/20 90.0% 17 33 50 20 2 15 4 1 21 24 102