Μακάμπι - Ολυμπιακός: Ασταμάτητος στο πρώτο ημίχρονο ο Βεζένκοβ
Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό στην Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με 49-36.
Ο Σάσα Βεζένκοβ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά (σερί) και είχε 16 πόντους (5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζεύοντας 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Καταπληκτική εμφάνιση από τον Βεζένκοβ, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο μοναδικός διψήφιος.
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