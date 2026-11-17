Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό στην Κύπρο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague με 49-36.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο Βούλγαρος φόργουορντ, έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά (σερί) και είχε 16 πόντους (5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, μαζεύοντας 20 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Καταπληκτική εμφάνιση από τον Βεζένκοβ, ο οποίος ήταν μάλιστα και ο μοναδικός διψήφιος.