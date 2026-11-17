Ο Σιμόν Μιζράχι τίμησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό, ευχαριστώντας τον για τη φιλοξενία.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Κύπρο και το «Σπύρος Κυπριανού» από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστικής της EuroLeague.

Ωστόσο, πριν από την έναρξη του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της ισραηλινής ομάδας, Σιμόν Μιζράχι, προχώρησε σε μια τιμητική κίνηση προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη φιλοξενία των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων της Μακάμπι στη Μεγαλόνησο προσφέροντάς του μία φανέλα με το όνομά του.