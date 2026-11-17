Ολυμπιακός: Το story του Μοντέρο από το γυμναστήριο
Θηρίο στο... κλουβί ο Γιαν Μοντέρο! Ο Δομινικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ανέβασε ένα story από το γυμναστήριο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας γι' άλλη μια φορά πως δουλεύει εντατικά και αδημονεί για την επιστροφή του στα παρκέ.
Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος αστέρας των Πειραιωτών χειρουργήθηκε στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες. Στην ανάρτησή του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αράζοντας» και τη συνόδευσε με ένα emoji, που υποδήλωσε δύναμη.
Δείτε την ανάρτηση:
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