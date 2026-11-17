Αρκετοί παίκτες έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα, μιας και δεν μπόρεσαν να καθιερωθούν στον σύλλογο.

Ο Ολυμπιακός ήταν σε αναζήτηση γκαρντ και προχώρησε σε μία κίνηση από το NBA. Ο λόγος για τον Τζον Κόντσαρ, ο οποίος μετά από δύο εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα», αποχώρησε από τον σύλλογο.

Για προσωπικούς λόγους, ο Αμερικανός θέλησε να λύσει το συμβόλαιό του και να επιστρέψει στην πατρίδα του, μετά από μόλις έναν μήνα που ήταν στην Ελλάδα. Ο Κόντσαρ στα δύο ματς που αγωνίστηκε, είχε μέσο όρο συμμετοχής 17.3 λεπτά, με 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ, ενώ δεν κατάφερε να σκοράρει.

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες περιπτώσεις παικτών, που έχουν φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα και αποχώρησαν από τον σύλλογο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από τον Τζαμάριο Μουν στον Νέιθαν Μένσα

Ο Τζαμάριο Μουν, μετά από μία πολυετή θητεία στις ΗΠΑ, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2014. Ο Αμερικανός φόργουορντ, δεν έμεινε ούτε ένα δίμηνο στην ομάδα, έχοντας έξι συμμετοχές συνολικά, εκ των οποίων η μία στη EuroLeague. Συνολικά πέτυχε 65 πόντους, μάζεψε 26 ριμπάουντ και μοίρασε εφτά ασίστ.

Το 2019, ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Μπριάντε Γουέμπερ. Ο Γάλλος γκαρντ έμεινε στον Πειραιά για δύο μήνες, καθώς μετά από κοινή συναίνεση, οι δύο πλευρές λύσανε τη συνεργασία τους. Ο Γουέμπερ αγωνίστηκε σε 14 ματς, εκ των οποίων τα 8 ήταν στην Ευρωλίγκα, τα πέντε στο πρωτάθλημα και το ένα στο κύπελλο. Συνολικά είχε 161 πόντους, 67 ριμπάουντ κια 45 ασίστ.

Σύντομη ήταν και η θητεία του Ντουάιτ Μπάικς. Είχε πιάσει λιμάνι τον Φεβρουάριο του 2020, αλλά έμεινε στην ομάδα λιγότερο από έναν μήνα. Αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια της EuroLeague και είχε συνολικά 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Ο Ματ Χάουαρντ, είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2011-2012. Παρέμεινε ελάχιστα στον σύλλογο, με τον ίδιο να αγωνίζεται συνολικά 19 λεπτά στη EuroLeague, δίχως να σκοράρει. Σε μόλις εννιά παιχνίδια στην Ευρώπη έπαιξε και ο Καλίν Λούκας, την ίδια σεζόν, ο οποίος είχε συνολικά 49 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Πριν από τον Κόντσαρ, ήταν η περίπτωση του Νέιθαν Μένσα. Ο Ολυμπιακός ήταν σε αναζήτηση σέντερ τον Δεκέμβρη του 2024 και έφερε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Αμερικανό ψηλό. Ο Μένσα, έπαιξε συνολικά σε εννιά παιχνίδια (δύο EuroLeague, έξι πρωτάθλημα, ένα κύπελλο) και αποχώρησε περίπου δύο μήνες αργότερα, δίχως να καταφέρει να πείσει με την απόδοσή του.