Ντόρσεϊ: «Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν...»
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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram απόσπασμα από ένα reel με νόημα.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα βίντεο-reel που έστελνε μήνυμα με νόημα.
Συγκεκριμένα το reel που έκανε repost ο Ντόρσεϊ έγραφε «Μείνε δυνατός. Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Έκαψαν τις γέφυρες, πιστεύοντας ότι εκείνοι τη χρειάζονταν για να περάσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι σε χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα».
@Photo credits: eurokinissi
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