Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο της Φενέρμπαχτσε εξαιτίας των τραυματισμών του Νικολό Μέλι και του Μπράξτον Κι.

Παγωμάρα επικρατεί στις τάξεις της Φενέρμπαχτσε έπειτα από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Νικολό Μέλι και τον τραυματισμό του Μπράξτον Κι στο ντέρμπι με την Αναντολού Εφές, που έθεσε νοκ άουτ τους δυο παίκτες από τον αγώνα της Τρίτης (17/11, 20:00) με την Βιλερμπάν στην Ulker Sports Hall για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση μηνίσκου, καθώς λείπει από τον αγώνα με την Παρί, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο και θα αναχωρήσει για την Ιταλία για περαιτέρω αξιολόγηση. «Μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Θα μείνει εκτός για λίγο και μόλις έχουμε επιβεβαίωση, θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα» αναφέρουν οι Τούρκοι, γεγονός που γανερώνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Όσο για τον Μπράξτον Κι ο τραυματισμός (έχει υποστεί εξάρθρωση δακτύλου) προήλθε από την αναμέτρηση του τουρκικού πρωταθλήματος με την Αναντολού Εφές.

«Υπέστη εξάρθρωση δακτύλου και επίσης σημαντική βλάβη. Το δάχτυλο επανατοποθετήθηκε, υποβλήθηκε σε θεραπεία και ράμματα. Τώρα θα χρειαστούμε εξετάσεις για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν κατάγματα ή άλλες επιπλοκές» ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν της Φενέρμπαχτσε.

Αναμφίβολα, πρόκειται για δυο σημαντικές απουσίες της Φενέρμπαχτσε (έχει απολογισμό ως τώρα 7 νίκες και 4 ήττες) σε μια διπλή αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.Ο Μπράξτον Κι ως τώρα έχει μέσο όρο 8.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ σε περίπου 22 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο Νικολό Μέλι έχει μέσο όρο 4.8 πόντους και 4.4 ριμπάουντ σε περίπου 20 λεπτά.

Πιθανότατα για ένα σημαντικό διάστημα ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς να περιμένει κάτι από τους δυο παίκτες και θα επιχειρήσει εκ των έσω να καλύψει το κενό τους.