Το «μυαλό» της Ντουμπάι BC, o ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, μίλησε στο Gazzetta για το ξεκίνημα στη νέα EuroLeague όπου η ομάδα του λογίζεται στα φαβορί για το Final four, καθώς και για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για τον Ολυμπιακό η απουσία του Γιαν Μοντέρο.

Έκανε ντεμπούτο πέρυσι στη EuroLeague και εξελίχθηκε στον ρούκι αποκάλυψη της διοργάνωσης. Φέτος αφού επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το 2029, συνεχίζει να είναι ο βασικός floor manager της Ντουμπάι, μιας ομάδας με μεγάλο ταλέντο που καλείται φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσει μια θέση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Ο λόγος φυσικά για τον ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, που στο περιθώριο της παρουσίας της ομάδας του στην Αθήνα για το ματς με τον Ολυμπιακό, μίλησε στο Gazzetta μεταξύ άλλων για τις φετινές μεγάλες προσδοκίες για την ομάδα των Εμιράτων, τους δυσκολότερους αντιπάλους που έχει κληθεί να... εξολοθρεύσει και την απουσία του τραυματία Γιαν Μοντέρο που πληγώνει τους «ερυθρόλευκους».

Πέρυσι, από την πρώτη κιόλας στιγμή, έδειξες ότι μπορείς να είσαι ένας σημαντικός παίκτης σε αυτό το επίπεδο. Πώς αξιολογείς το πρώτο κομμάτι της φετινής σεζόν, με την Ντουμπάι να είναι πλέον ένα από τα φαβορί για την πρόκριση στο Final Four;

«Όταν έρχεσαι ως πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης, όπως εγώ πέρυσι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες από εσένα. Οπότε το αξιοποίησα αυτό και το εκμεταλλεύτηκα, κατά κάποιον τρόπο. Πολλοί άνθρωποι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στην EuroLeague δεν με γνώριζαν, οπότε προσπάθησα να το εκμεταλλευτώ και να κάνω, φυσικά, ένα όνομα που θα θυμούνται. Είχαμε πολύ ταλαντούχους παίκτες στην ομάδα μας την περασμένη χρονιά, όπως και φέτος. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που τραβούν την προσοχή των αντιπάλων. Επειδή ήμουν ο καινούργιος πέρυσι, πιθανότατα δεν ήμουν στο επίκεντρο και κατάφερα ως έναν βαθμό να το εκμεταλλευτώ. Και φέτος, επίσης, έχουμε μια πραγματικά πολύ ταλαντούχα ομάδα. Όπως λες, στα χαρτιά είμαστε ένα από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται χημεία και σύνδεση μεταξύ των παικτών και να χτίζουμε την ομάδα μέρα με τη μέρα. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, παρότι έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά».

Ποια θεωρείς την πιο κομβική φετινή αλλαγή; Είναι οι νέοι παίκτες, η εμπειρία που αποκτήσατε την περασμένη χρονιά ή η προσέγγιση του νέου προπονητή; Τι πιστεύεις; Επειδή φέτος είστε πιο ανταγωνιστικοί.

«Λίγο από όλα αυτά. Φέραμε έξι ή επτά νέους παίκτες, οι οποίοι είναι πραγματικά ταλαντούχοι. Κάποιοι έχουν παίξει σε Final Four και έχουν φτάσει σε τελικούς και σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Επίσης, φέραμε έναν θρυλικό προπονητή, τον Τσάβι Πασκουάλ, και έχουμε ένα νέο σύστημα. Είναι διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει πέρυσι. Διαφορετικό στιλ παιχνιδιού, διαφορετική δυναμική και διαφορετική προσέγγιση. Ήταν, όμως, εξαιρετικό που μαθαίνουμε από εκείνον και που παίζουμε με αυτή την ομάδα, η οποία διαθέτει τόσο μεγάλο ταλέντο».

Ποιος ήταν ο βασικός λόγος πίσω από την απόφασή σου να ανανεώσεις με την Ντουμπάι αυτό το καλοκαίρι και να επεκτείνεις το συμβόλαιό σου μέχρι το 2029;

«Ένιωσα ότι εδώ είναι σαν το σπίτι μου. Από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά ώστε να νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Είναι εύκολο να δεθείς με τα υπόλοιπα παιδιά. Ο οργανισμός βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο όσον αφορά τη φροντίδα των παικτών και την προσοχή που μας δείχνουν, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Και φυσικά, η οικογένειά μου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Τα δύο παιδιά μου και η σύντροφός μου. Το να βρίσκονται στο Ντουμπάι είναι πολύ εύκολο, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν, πέρα από το να έρχονται απλώς να με βλέπουν να παίζω μπάσκετ. Μπορούν πραγματικά να χτίσουν τη δική τους ζωή στο εδώ και είναι κάτι πολύ όμορφο για εκείνους, μια εξαιρετική εμπειρία. Αυτό, προφανώς, έπαιξε επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου».

Παρότι συνεισφέρεις σταθερά τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, συχνά σε περιγράφουν ως point guard που έχει πρώτα στο μυαλό του την πάσα. Συμφωνείς με αυτόν τον χαρακτηρισμό; Έχοντας παρακολουθήσει το παιχνίδι σου, θα έλεγα ότι παίρνεις τις επιθετικές σου αποφάσεις ανάλογα με το τι σου δίνει η άμυνα, αντί να προσπαθείς να επιβάλεις συγκεκριμένες φάσεις. Συμφωνείς με αυτό;

«Ναι συμφωνώ. Προσπαθώ να μην πιέζω καταστάσεις στην επίθεση. Προσπαθώ πάντα να επιλέγω το καλύτερο σουτ. Θα συμφωνούσα ότι είμαι ένας πόιντ γκαρντ που σκέφτεται πρώτα την πάσα. Μου αρέσει να εμπλέκω τους συμπαίκτες μου στο παιχνίδι. Και συνήθως, αυτή είναι η δουλειά σου όταν αγωνίζεσαι ως πόιντ γκαρντ. Παράλληλα, έχω και την ικανότητα να σκοράρω, οπότε κάνω λίγο απ’ όλα. Πιστεύω, όμως, ότι η βασική προσέγγιση σε κάθε αγώνα είναι να μην πιέζω τίποτα και να αφήνω το παιχνίδι να έρθει σε εμένα. Παίρνω τα ελεύθερα σουτ, επιλέγω τα σουτ από τις θέσεις στις οποίες είμαι πιο αποτελεσματικός και αφήνω όλα τα υπόλοιπα να εξελιχθούν φυσικά».

Από αμυντικής πλευράς, ποιος παίκτης είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει στην EuroLeague αυτά τα δύο χρόνια;

«Δεν ξέρω αν θα έλεγα ο πιο δύσκολος, αλλά μπορώ να σου πω μερικούς από τους αγαπημένους μου. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ένας από τους αγαπημένους μου αντιπάλους. Ο Γιαν Μοντέρο είναι επίσης ένας πολύ καλός αντίπαλος. Θα έλεγα και ο Κάρλικ Τζόουνς. Ναι, αυτοί οι τρεις είναι πιθανότατα οι τρεις αγαπημένοι μου αντίπαλοι».

Πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν; Είναι αλήθεια ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα μέχρι στιγμής, με τον τραυματισμό του Μοντέρο να αποτελεί την πιο πρόσφατη σημαντική απώλεια λόγω τραυματισμού για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

«Νομίζω ότι για οποιαδήποτε ομάδα είναι δύσκολο να χάσει έναν παίκτη της κλάσης του Μοντέρο Είναι δύσκολο να αντικαταστήσεις ένα τέτοιο ταλέντο. Όσα προσφέρει στο γήπεδο και το πόσο πολυδιάστατος παίκτης είναι κάνουν την απουσία του σημαντική. Είναι δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να κάνουν προσαρμογές. Νομίζω ότι και ο Φουρνιέ έμεινε εκτός για κάποιο διάστημα λόγω τραυματισμού, ενώ απουσίαζε και ο Ντόρσεϊ. Αν αφαιρέσεις αυτούς τους τρεις παίκτες, μιλάμε για πολλούς πόντους που λείπουν από την ομάδα. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ομάδα θα δυσκολευόταν αν έχανε πιθανότατα τους τρεις πρώτους σκόρερ της. Είναι και ο Βεζένκοβ, αλλά αν χάσεις τρεις από τους τέσσερις πρώτους σκόρερ σου, φυσικά και θα αντιμετωπίσεις δυσκολίες. Ωστόσο, πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο με έναν μεγάλο προπονητή. Έχουν βαθύ ρόστερ για κάποιον λόγο, οπότε δεν περιμένω να τα παρατήσουν, ανεξάρτητα από το ποιοι βρίσκονται στο παρκέ, αφού διαθέτουν τόσο πολύ ταλέντο στο ρόστερ τους».





Ως παίκτης, σε ποιον βαθμό σε επηρεάζουν όλες οι φήμες για μεταγραφές και συμβόλαια που κυκλοφορούν γύρω από την EuroLeague; Πολλές από αυτές βασίζονται συχνά σε φήμες. Αυτές οι ιστορίες φαίνεται να κυριαρχούν στους τίτλους των ειδήσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική, ίσως περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Πόση προσοχή τους δίνεις;

«Δεν μπορείς να τους δίνεις και τόση σημασία. Φήμες θα υπάρχουν πάντα. Ποιος θα πάει πού, ποιος προπονητής θα αναλάβει ποια ομάδα και ποιος παίκτης θα υπογράψει πού. Δεν ξέρεις ποτέ μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Οπότε προσπαθώ να μην τους δίνω ιδιαίτερη σημασία και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Κάθε ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα γεμάτο και ποιοτικό ρόστερ. Πολλές από αυτές τις φήμες τελικά επιβεβαιώνονται, αλλά προσπαθώ να μην ασχολούμαι με αυτές. Απλώς να μένω συγκεντρωμένος στο παρόν».

Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για δύο αστέρες του NBA που γνωρίζεις πολύ καλά. Πρώτα, για τον πρώην συμπαίκτη σου στο Ντάλας, τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν, και έπειτα για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, που επέστρεψε στο Πόρτλαντ ελπίζοντας να φέρει ξανά την «Dame Time» στην πόλη.

«Αρχικά, για τον Λούκα... Είναι φανταστικός. Ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά. Κάτι που ίσως να μη δούμε ποτέ ξανά. Ποιος ξέρει; Είχα την ευκαιρία να βρεθώ κοντά του για κάποιο διάστημα και να παίξω μαζί του. Είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ένας παίκτης που δεν μπορείς να σταματήσεις αμυντικά. Και αυτό αποτελεί απόδειξη της δουλειάς που έχει κάνει. Με λίγη τύχη, λίγη μοίρα και, πάνω απ’ όλα, με αδιάκοπη δουλειά. Του εύχομαι να κερδίσει το βραβείο του MVP φέτος. Ελπίζω να τα καταφέρει. Έχει ξεκινήσει εξαιρετικά, οπότε πιστεύω ότι το αξίζει. Όσο για τον Λίλαρντ, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι φέτος θα είναι η χρονιά του «Dame Time». Το Πόρτλαντ έχει πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι είναι η ομάδα-έκπληξη της Δύσης και ότι θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους αντιπάλους της όταν φτάσουν τα πλέι οφ. Ειδικά με τον Λίλαρντ, τον Μοράντ, τον Άβντιγια και τον Χόλιντεϊ, καθώς και με όλους τους παίκτες που έχουν προσθέσει γύρω τους για να χτίσουν αυτή την ομάδα, είναι πραγματικά πολύ καλοί».

Κλείνοντας έχω παρατηρήσει ότι έχεις μεγάλο πάθος για την trap μουσική ή και γενικότερα για τη μουσική. Θες να μοιραστείς μαζί μας τρία κομμάτια από την playlist σου;

«Θα σου πω τρεις καλλιτέχνες καλύτερα αντί για τρία τραγούδια. Οι τρεις αγαπημένοι μου καλλιτέχνες που ακούω αυτή την περίοδο είναι ο G Herbo, ο NBA YoungBoy και ο Rod Wave».