Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για τη σκέψη του Τζον Κόντσαρ να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, απάντησε σε οπαδού του Ολυμπιακού για τη σκέψη του Τζον Κόντσαρ να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Συγκεκριμένα η είδηση πως ο πρώην NBAερ σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» πριν καν κλείσει ένα μήνα στην ομάδα, έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις και στα social media.

Για αυτό τον λόγο, ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός, είπε την άποψή του.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο πατέρας του Τάιλερ Ντόσεϊ:

«Πάντα το θέμα είναι ο έλεγχος της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκέψου με το δικό σου μυαλό!!!»



