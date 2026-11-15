Πατέρας του Ντόρσεϊ για Κόντσαρ: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν»
Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, απάντησε σε οπαδού του Ολυμπιακού για τη σκέψη του Τζον Κόντσαρ να αποχωρήσει από τον σύλλογο.
Συγκεκριμένα η είδηση πως ο πρώην NBAερ σκέφτεται να αποχωρήσει από τους «ερυθρόλευκους» πριν καν κλείσει ένα μήνα στην ομάδα, έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις και στα social media.
Για αυτό τον λόγο, ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός, είπε την άποψή του.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο πατέρας του Τάιλερ Ντόσεϊ:
«Πάντα το θέμα είναι ο έλεγχος της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκέψου με το δικό σου μυαλό!!!»
@antonisk1982 It’s always about, control the Narrative. There’s a lot of things that people don’t know. The truth will always go over a Fanatic’s head. Think for yourself!!!— Jerrid Dorsey (@bballbreeder) November 14, 2026
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