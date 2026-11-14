Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Νομίζω ο Φρανσίσκο δεν είναι τόσο άνετος από τη στιγμή που γύρισε ο Ναν»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τη... σύγχυση που επικρατεί στα γκαρντ του Παναθηναϊκού, μετά την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στη δράση.

Στη χθεσινή (13/11) εκπομπή του Gazz Floor by Novibet αναλύθηκε εκτενώς η εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπαρτσελόνα, η οποία ήταν και κάπως απρόσμενη, καθώς οι Πράσινοι μπήκαν στην τέταρτη περίοδο, βρισκόμενοι μπροστά στο σκορ με 14 πόντους, όμως εν τέλει έχασαν, χάρη στα... όργια του Τζάστιν Ρόμπινσον στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Από την πλευρά του ο Ιωάννης Παπαπέτρου στάθηκε στην εμφάνιση του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος είχε λίγα δευτερόλεπτα για να επιχειρήσει μία τελευταία επίθεση για να πάρει τη νίκη, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει.

Ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού εξήγησε πως ο 29χρόνος γκαρντ μοιάζει να είναι λίγο μπερδεμένος στα τελευταία παιχνίδια και αυτό οφείλεται κυρίως στην επιστροφή του Κέντρικ Ναν.

Η αλήθεια είναι πως ο Γάλλος διεθνής, απόντος του Ναν, ξεκίνησε εμφατικά τη σεζόν, ωστόσο η επίδοση, μετά την επιστροφή του Αμερικανού, άρχισε σταδιακά να πέφτει .

«Νομίζω ο Φρανσίσκο δεν είναι τόσο άνετος από τη στιγμή που γύρισε ο Ναν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Παπαπέτρου, προσθέτοντας στη συνέχεια ότι αυτό θα λυθεί, όταν η ομάδα «δέσει» και βρει ο καθένας τον ρόλο του.