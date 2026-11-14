Μπαρτσελόνα: Οι παίκτες πέταξαν τον Ρόμπινσον στο glass floor του T-Center μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα αποθέωσαν τον Τζάστιν Ρόμπινσον μετά τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Η Μπαρτσλεόνα «δια χειρός» Τζάστιν Ρόμπινοσν... απέδρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74.
Οι παίκτες των «μπλαουγκράνα» μετά τη λήξη της αναμέτρησης έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη, ρίχνοντας στο glass floor τον συμπαίκτη τους για τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε.
Δείτε το βίντεο που ανάρτησε η Μπαρτσελόνα:
@Photo credits: INTIME
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