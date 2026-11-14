Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα αποθέωσαν τον Τζάστιν Ρόμπινσον μετά τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Μπαρτσλεόνα «δια χειρός» Τζάστιν Ρόμπινοσν... απέδρασε από το «Telekom Center Athens», επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 76-74.

Οι παίκτες των «μπλαουγκράνα» μετά τη λήξη της αναμέτρησης έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν έξαλλα τη νίκη, ρίχνοντας στο glass floor τον συμπαίκτη τους για τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε.