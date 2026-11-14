Η viral γιαγιά που ανεβάζει βιντεάκια για τον Παναθηναϊκό, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και έστειλε το μήνυμά της για το όγδοο αστέρι.

Η 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran στο Instagram με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στο «T-Center» για το παιχνίδι των «πρασίνων» με την Μπαρτσελόνα.

Η ίδια, μίλησε στην κάμερα του Gazzetta μετά το ματς και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πειράζει που έχασε ο Παναθηναϊκός, πάει να ράψει το όγδοο αστέρι.