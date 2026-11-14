Ρόμπινσον: «Ξέραμε με ποιον παίζουμε, ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με μεγάλη ποιότητα»
Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο και με τον Τζάστιν Ρόμπινσον πρωταγωνιστή, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο «T-Center» με 76-74 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ρόμπινσον, έκανε το δικό του σχόλιο μετά τη νίκη της ομάδας του, ενώ χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως ένα σύνολο με μεγάλη ποιότητα.
Ο Ρόμπινσον είπε
«Αισθάνομαι εξαιρετικά, είναι αυτό που θέλω να κάνω προσπαθούμε από το ξεκίνημα της σεζόν να γίνουμε ομάδα και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε».
Για την αντίδραση της Μπαρτσελόνα στο τέταρτο δεκάλεπτο: «Ξέραμε με ποιόν παίζουμε, ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με μεγάλη ποιότητα, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε τους αντιπάλους μας και να βγάζουμε ενέργεια».
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