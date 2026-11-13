Σέκουλιτς: «Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα με αυτή την ομάδα»

Το δικό του σχόλιο για τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί του Παναθηναϊκού έκανε ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Η Μπαρτσελόνα με τον Τζάστιν Ρόμπινσον πρωταγωνιστή, πήρε τη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού με 76-74 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς έκανε το δικό του σχόλιο για αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Ο Σέκουλιτς είπε

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα με αυτή την ομάδα. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε παρά το ότι δεν σκοράραμε πολύ. Ο Ρόμπινσον έβαλε μερικά μεγάλα σουτ και στο μεγαλύτερο μέρος μας βοήθησε η άμυνά μας.

Είναι σημαντικό να έχουμε πίστη στις ικανότητές μας απέναντι και σε προβλήματα, απουσίες και με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Όταν κερδίζεις χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου και γίνεσαι καλύτερος».