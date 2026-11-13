Ομπράντοβιτς: «Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό τα λέει όλα»
Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει να προηγείται με 14 πόντους επί της Μπαρτσελόνα, αλλά πληγώθηκε από το κακό του τέταρτο δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι» γνώρισαν την εντός έδρας ήττα με 76-74 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Με τη λήξη του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έκανε το δικό του σύντομο σχόλιο και στάθηκε στο κακό τέταρτο δεκάλεπτο.
Ο Ομπράντοβιτς είπε
«Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Κάναμε πολύ κακή άμυνα σε μερικά σημεία του ματς και τους δώσαμε τη δυνατότητα να σουτάρουν, τα έβαλαν και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».
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