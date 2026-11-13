Βαθμολογία της Euroleague: Aπέκτησε συγκάτοικους στην κορυφή ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς κράτουσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά η Μπάρτσα με απίθανη ανατροπή μέσα στο T-Center, επικράτησε με 76-74 χάρη στο απίθανο ματς που έκανε ο Ρόμπινσον με μεγάλα σουτ.
Έτσι οι πράσινοι έπεσαν στο 8-3, με τους Καταλανούς να τους πιάνουν και να έχουν το ίδιο ρεκόρ.
Η Εφές εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στη Βίρτους και ανέβηκε στο 5-6 στη βαθμολογία με κορυφαίους τους Λόιντ και Μάλκολμ.
H 11η αγωνιστική
Τετάρτη (11/11)
Πέμπτη (12/11)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72
- Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87
- Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86
- Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84
Παρασκευή (13/11)
- Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-76
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 8-3
- Παναθηναϊκός 8-3
- Ολυμπιακός 8-3
- Μπαρτσελόνα 8-3
- Ερυθρός Αστέρας 7-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ζάλγκιρις 7-4
- Ντουμπάι 7-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
- Παρτίζαν 6-5
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 5-6
- Μπεσίκτας 5-6
- Βιλερμπάν 4-7
- Βίρτους Μπολόνια 4-7
- Μπάγερν Μονάχου 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-10
- Μπασκόνια 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (12η)
Τρίτη (17/11)
- 18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές
- 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
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