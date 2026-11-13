Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Μπαρτσελόνα στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς κράτουσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά η Μπάρτσα με απίθανη ανατροπή μέσα στο T-Center, επικράτησε με 76-74 χάρη στο απίθανο ματς που έκανε ο Ρόμπινσον με μεγάλα σουτ.

Έτσι οι πράσινοι έπεσαν στο 8-3, με τους Καταλανούς να τους πιάνουν και να έχουν το ίδιο ρεκόρ.

Η Εφές εκμεταλλεύτηκε την έδρα της κόντρα στη Βίρτους και ανέβηκε στο 5-6 στη βαθμολογία με κορυφαίους τους Λόιντ και Μάλκολμ.

H 11η αγωνιστική

Τετάρτη (11/11)

Παρί - Φενέρμπαχτσε 111-109

Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66

Πέμπτη (12/11)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 101-72

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή (13/11)

Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια 103-91

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα 74-76

21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 8-3 Παναθηναϊκός 8-3 Ολυμπιακός 8-3 Μπαρτσελόνα 8-3 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Ντουμπάι 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 5-6 Μπεσίκτας 5-6 Βιλερμπάν 4-7 Βίρτους Μπολόνια 4-7 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (12η)

Τρίτη (17/11)

18:00 Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)