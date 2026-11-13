Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Η τάπα του Λεσόρ στον Μπαλτσερόφσκι
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ένα από τα πρόσωπα του ματς ήταν ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι που επέστρεψε ως αντίπαλος κόντρα στην πρώην ομάδα του με την οποία κατέκτησε τη EuroLeague το 2024, ενώ μάλιστα αποθεώθηκε και από τους φιλάθλους.
Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, όταν προσπάθησε να βάλει καλάθι βρήκε απέναντί του τον παλιό του συμπαίκτη στο τριφύλλι Ματίας Λεσόρ, ο οποιός του είπε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» με μία φοβερή τάπα.
Δείτε την τάπα
NOT IN HIS HOUSE 🚫😤 @ThiasLsf https://t.co/AgYEDWc5xA— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 13, 2026
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