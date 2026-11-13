Μπορεί να ήταν συμπαίκτες, αλλά ο Ματίας Λεσόρ και ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι πλέον ως αντίπαλοι είχαν τη δική τους μονομαχία στο Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ένα από τα πρόσωπα του ματς ήταν ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι που επέστρεψε ως αντίπαλος κόντρα στην πρώην ομάδα του με την οποία κατέκτησε τη EuroLeague το 2024, ενώ μάλιστα αποθεώθηκε και από τους φιλάθλους.

Στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα, όταν προσπάθησε να βάλει καλάθι βρήκε απέναντί του τον παλιό του συμπαίκτη στο τριφύλλι Ματίας Λεσόρ, ο οποιός του είπε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» με μία φοβερή τάπα.

Δείτε την τάπα