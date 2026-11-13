Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να ανεβαίνει στην πράσινη ιστορία, καθώς προσπέρασε τον Νικ Καλάθη και έγινε ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ του Παναθηναϊκού στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κατακτώντας πλέον μία θέση ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της ομάδας στην ιστορία της EuroLeague.

Ο Αμερικανός γκαρντ χρειάστηκε μόλις τρεις σεζόν στο «τριφύλλι» για να ανέβει στο βάθρο των κορυφαίων σκόρερ των «πρασίνων» στη διοργάνωση. Με τους πρώτους του πόντους απέναντι στην Μπαρτσελόνα, προσπέρασε τον Νικ Καλάθη και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, έχοντας πλέον περισσότερους από 2.130 πόντους.

Μπροστά του βρίσκονται δύο εμβληματικές μορφές του συλλόγου, που μάλιστα από φέτος έχουν ενεργό ρόλο στο αγωνιστικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραμένει στην κορυφή με 2.495 πόντους σε 278 συμμετοχές, ενώ ακολουθεί ο Μάικ Μπατίστ, νυν συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με 2.210 πόντους σε 204 παιχνίδια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός του έδωσε τα εύσημα μέσα από τα social media, γράφοντας: «Ένα όνομα ανάμεσα στους μεγαλύτερους. Μια κληρονομιά σε εξέλιξη, μια κληρονομιά στα πράσινα».