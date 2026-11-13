Άκρως εντυπωσιακό ήταν το «κορεό» που σήκωσαν οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων από την ίδρυση της Θύρας 13.

Ιδιαίτερες είναι οι μέρες που διανύουν οι οργανωμένοι φίλοι των «πρασίνων» καθώς στις 19 Νοεμβρίου γιορτάζουν τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Θύρας 13.

Εκτός του ότι οι άνθρωποι των «πρασίνων» πρόσφεραν μία μπλούζα με τις υπογραφές όλων των παικτών, η συνέχεια δόθηκε στην εξέδρα που είναι το πέταλο των οργανωμένων φίλων της ομάδας.

Συγκεκριμένα σήκωσαν ένα εντυπωσιακό κορεό με ένα επιβλητικό «60» για τα 60 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.