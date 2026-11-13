Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Το νέο λουκ του Φρανσίσκο
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Με νέο λουκ στα μαλλιά του εμφανίστηκε ο Σιλβέν Φρανσίσκο εν όψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο o Σιλβέν Φρανσίσκο αποφάσισε να τραβήξει τα βλέμματα.
Ο Γάλλος γκαρντ έκανε μία αλλαγή στα μαλλιά του και ξυρίστηκε... γουλί εντυπωσιάζοντας όσους τον είδαν για τη συγκεκριμένη επιλογή του.
@Photo credits: eurokinissi
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