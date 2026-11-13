Μία φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών παρέδωσαν στην Θύρα 13 οι Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Σλούκας και Κοντός.

Στις 19 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Θύρας 13, των οργανωμένων φίλων του Παναθηναϊκού.

Με αφορμή τα εν λόγω γενέθλια οι άνθρωποι των «πρασίνων» είχαν ένα ιδιαίτερο δώρο να παραδώσουν.

Συγκεκριμένα ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations και οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης European Ambassadors, παρέδωσαν μία επίσημη εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών μας για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Θύρας 13!