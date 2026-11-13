Παναθηναϊκός: Φανέλα με τις υπογραφές όλων των παικτών στη Θύρα 13 με αφορμή τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της
Στις 19 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυση της Θύρας 13, των οργανωμένων φίλων του Παναθηναϊκού.
Με αφορμή τα εν λόγω γενέθλια οι άνθρωποι των «πρασίνων» είχαν ένα ιδιαίτερο δώρο να παραδώσουν.
Συγκεκριμένα ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Κοντός, General Manager of Basketball Operations και οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Δημήτρης Διαμαντίδης European Ambassadors, παρέδωσαν μία επίσημη εμφάνιση με τις υπογραφές όλων των παικτών μας για τα 60 χρόνια από την ίδρυση της Θύρας 13!
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