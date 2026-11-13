Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική μάσκα του Τζέισον Βόρχις από το «Παρασκευή και 13» στο cube του γηπέδου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (13/11, 21:15) για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο μία φωτογραφία στο cube του γηπέδου προκάλεσε εντύπωση.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μπήκε σε… Friday the 13th mode! Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε με μάσκα που παραπέμπει στον Τζέισον Βόρχις, τον εμβληματικό χαρακτήρα της σειράς ταινιών τρόμου «Παρασκευή και 13», δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στο Game Night των «πράσινων» απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία, αφού η αναμέτρηση διεξάγεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ημερομηνία που έχει συνδεθεί με την κακοτυχία και τις προλήψεις, αλλά και με μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στην ιστορία του κινηματογραφικού τρόμου.

Η συγκεκριμένη μάσκα αποτελεί σήμα κατατεθέν του Τζέισον, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη σειρά ταινιών «Παρασκευή και 13». Μάλιστα, έχει τη δική της κινηματογραφική ιστορία, καθώς ο χαρακτήρας δεν τη φορούσε στην πρώτη ταινία του 1980, αλλά την απέκτησε στο τρίτο μέρος της σειράς, το 1982. Από τότε εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα των ταινιών τρόμου.