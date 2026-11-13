Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

O Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα (74-76) και ετοιμάζεται για την επόμενη απαιτητική διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην Μπολόνια όπου θα αντιμετωπίσουν την Βίρτους την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 22:00, ενώ δύο μέρες μετά την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας (20:00) με στόχο να επιστρέψει στις νίκες με το 2/2.