EuroLeague: Θυμήθηκε τη σειρά του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα το 2011
Το Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ και οι δύο ομάδες διασταυρώνουν απόψε (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) τα ξίφη τους στο «Telekom Center Athens» για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Με αφορμή την αποψινή «μάχη», η διοργανώτρια αρχή θυμήθηκε την επική σειρά των δύο τεράστιων συλλόγων στα playoffs του 2011, τότε που το Τριφύλλι του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έριξε στο... καναβάτσο με 3-1 τους Καταλανούς του Τσάβι Πασκουάλ, που ήταν οι Πρωταθλητές Ευρώπης του 2010 αλλά και οι διοργανωτές εκείνου του Final Four, που εντέλει κατέληξε στους Πράσινους, που έραψαν το έκτο -τότε- αστέρι στη φανέλα τους. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα, προκρίθηκε με μειονέκτημα έδρας κόντρα στους Μπλαουγκράνα.
Αναλυτικά η ανάρτηση της EuroLeague:
«Αναδρομή στα playoffs του 2010/11, όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την τότε πρωταθλητρία Μπαρτσελόνα μπροστά σε πάνω από 20.000 φίλους, δημιουργώντας μία από τις πιο θορυβώδεις και τρελές ατμόσφαιρες στην ιστορία της EuroLeague. Απόψε, συναντιούνται ξανά στο ίδιο ακριβώς γήπεδο!»
Throwback to the 2010/11 Playoffs, when @Paobcgr faced the then-reigning champions @FCBbasket in front of 20,000+ fans, creating one of the loudest and craziest atmospheres in EuroLeague history ☘️⭐️ Tonight, they meet again in the very same arena! #EveryGameMatters https://t.co/E7dBp1MdBI— EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026
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