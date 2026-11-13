Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC, τον κυριαρχικό τρόπο παιχνιδιού των «ερυθρόλευκων» και το δίδυμο Φουρνιέ - Βεζένκοβ που έκανε... πάρτι.

Αυτό μάλιστα, ήταν το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Δεν ήταν η πιο σπουδαία φετινή νίκη της ομάδας, αλλά σίγουρα ήταν η κορυφαία εμφάνισή της. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν δείξει τις προθέσεις τους και κόντρα σε μία Ντουμπάι BC που ήταν αήττητη εκτός έδρας στη EuroLeague, πήρανε τη νίκη με 101-72. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν 36 πόντοι και για να πετύχεις κάτι τέτοιο σε αυτή τη διοργάνωση, κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο, σημαίνει ότι τα πράγματα πήγαν πολύ καλά.

Μετά τις δύο προβληματικές εμφανίσεις με τον Ερυθρό Αστέρα και το Μαρούσι, ο Ολυμπιακός, είχε ανάγκη από μία μεγάλη εμφάνιση. Πριν από το τζάμπολ, λίγοι θα περίμεναν ένα τόσο μεγάλο μπασκετικό ξέσπασμα. Κι όμως, μέσω της άμυνας (στην οποία αναφέρεται συχνά ο Μπαρτζώκας και οι παίκτες του), οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό. Από νωρίς, τα plays ήταν σωστά (παρά τα μεγάλα σουτ που έβαλε η Ντουμπάι στην αρχή). Διπλό μαρκάρισμα πολλές φορές σε παίκτη και γρήγορη κίνηση χωρίς την μπάλα.

Η άμυνα, βοήθησε ψυχολογικά τον Ολυμπιακό, που από ένα σημείο και μετά, δεν ήταν απλά εύστοχος, αλλά παρουσίασε και θέαμα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στη Sunel Arena. Όταν έχεις ψυχολογία, αυτά γίνονται.

Ο πενταδάτος Τζόσεφ και οι ασταμάτητοι Φουρνιέ - Βεζένκοβ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ξεκίνησε για πρώτη φορά στη βασική πεντάδα τον Κόρι Τζόσεφ. Μία κίνηση με την οποία, ήθελε να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στις δύο του πεντάδες. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ και ο Καναδός βετεράνος γκαρντ, άρπαξε την ευκαιρία από την αρχή του ματς. Δεν είναι τυχαίο που ήταν ανάμεσα από τους παίκτες που αποθεώθηκε από τον κόσμο. Την ώρα που βγήκε στην τέταρτη περίοδο, άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι και φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Τζόσεφ, ο οποίος ανταπέδωσε. Εξαιρετικός στις αμυντικές του υποχρεώσεις, οργάνωσε καλά το παιχνίδι ενώ είχε 12 πόντους, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26 λεπτά.

Ο άνθρωπος του αγώνα βέβαια, έχει γαλλική καταγωγή. Ο λόγος φυσικά για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στα πρώτα δύο ματς μετά την επιστροφή του ήταν αρκετά άστοχος, όμως χθες... όαση. Φανταστικός πραγματικά, με τον ίδιο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 28 πόντους (5/6 βολές, 4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 27 λεπτά. Κάποια στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο, είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που και από το κέντρο να σούταρε, οι περισσότερες πιθανότητες, ήταν να ευστοχήσει.

Για να αναλογιστεί κανείς το πόσο καλά πήγαν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό στην επίθεση, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η διαφορά ήταν στους 14 πόντους, οι Πειραιώτες είχαν 60% στα τρίποντα και 18/21 δίποντα. Σε αυτό βοήθησε και ο recordman της ομάδας, ο Σάσα Βεζένκοβ. Με το πρώτο του καλάθι στη χθεσινή αναμέτρηση, ο Σάσα έγραψε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του Ολυμπιακού στη EuroLeague. Με την Ντουμπάι, είχε 20 πόντους (2/2 βολές, 6/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

🔴⚪ Another historic chapter in Sasha Vezenkov’s incredible journey in red and white! ❤️ 🏆 Our MVP has become Olympiacos’ all-time leading scorer in EuroLeague history, surpassing the legendary Vassilis Spanoulis! 🎥 From his very first points in our jersey against Coach Bartzokas’ Khimki back in 2018 to his record-breaking 3,553rd point, relive the highlights of this remarkable journey! 👏 Congratulations, Sasha! The best is yet to come! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacosBC #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2026

Εξαιρετικός ΜακΙντάιρ, καλός Εντζάι, άψογος αμυντικά ο Τζόουνς και σταθερά ανάμεσα στους πιο κομβικούς παίκτες ο Γουόρντ. Μία εμφάνιση - νίκη για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να του δώσει το σωστό μοτίβο, για το πως πρέπει να παίζει στα υπόλοιπα παιχνίδια της EuroLeague. Το πρόγραμμα μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες δεν είναι βατό και θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή.

ΥΓ1: Ο Ντόρσεϊ επιστρέφει στις προπονήσεις σήμερα (13/11) όπως αποκάλυψε ο Χρήστος Μπαφές. Στο χέρι του είναι για το πως θα κυλήσουν τα πράγματα, ο Μπαρτζώκας από την πλευρά του ποντάρει σε αυτόν και τον εμπιστεύεται.

ΥΓ2: Ο Κόντσαρ δεν σκόραρε με την Ντουμπάι, αλλά έπαιξε ξανά καλές άμυνες. Θέλει τον χρόνο του, λογικό είναι, αλλά κατά τη γνώμη μου, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα μέσα στη σεζόν.

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»