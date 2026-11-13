Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε τη δική του πρόβλεψη για την έκβαση του ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα (13/11,21:15) για τη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (13/11, 21:15) στο T-Center Athens την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πράσινοι προέρχονται από μία από τις πιο σημαντικές νίκες της φετινής τους πορείας, καθώς επικράτησαν με 115-112 της Ρεάλ Μαδρίτης στην παράταση και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στον κόσμο τους.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet έκανε τις δικές της προβλέψεις για την αναμέτρηση, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου μάλιστα να υποστηρίζει πως δεν θα είναι μια καθόλου δύσκολη υπόθεση για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς το να καθαρίσει το ματς απέναντι στους Ισπανούς.