Ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για το κίνητρο που βρήκε ο Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό και στη «δύση» της καριέρας του Γάλλου στο ΝΒΑ.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με εφατικό τρόπο, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί της Ντουμπάι εκτός έδρας και τη... διέλυσαν με 101-72. Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος ήταν... μαγικός σημειώνοντας 28 πόντους, ενώ τρομερός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα όσα έκανε ο Γάλλος γκαρντ μέσα στο παρκέ και στους τρόπους που σκόραρε απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση στο γιατί ο Φουρνιέ δείχνει να έχει αναγεννηθεί στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο 34χρονος βρήκε στους Ερυθρόλευκους κάτι που στερούνταν στα τελευταία του χρόνια στο ΝΒΑ. Αυτό δεν είναι άλλο από το κίνητρο.