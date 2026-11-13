Παπαδογιάννης στο Gazz Floor: «Ο Φουρνιέ είχε αρχίσει να βαριέται στο ΝΒΑ»
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με εφατικό τρόπο, καθώς οι πρωταθλητές Ευρώπης έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί της Ντουμπάι εκτός έδρας και τη... διέλυσαν με 101-72. Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ ο οποίος ήταν... μαγικός σημειώνοντας 28 πόντους, ενώ τρομερός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα όσα έκανε ο Γάλλος γκαρντ μέσα στο παρκέ και στους τρόπους που σκόραρε απέναντι στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση στο γιατί ο Φουρνιέ δείχνει να έχει αναγεννηθεί στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο 34χρονος βρήκε στους Ερυθρόλευκους κάτι που στερούνταν στα τελευταία του χρόνια στο ΝΒΑ. Αυτό δεν είναι άλλο από το κίνητρο.
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