Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC. Οι Φουρνιέ-Βεζένκοβ που έδωσαν το σύνθημα, ο ρόλος του Μίλερ-ΜακΙντάιρ από τον πάγκο και η “ερυθρόλευκη” άμυνα στο Pick and Roll.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός κόντρα στην Ντουμπάι BC, παίρνοντας μία άνετη νίκη με 101-72, βελτιώνοντας έτσι το ρεκόρ του στο 8-3 στην EuroLeague.

Το Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την νίκη των Πειραιωτών.

Ο σεληνιασμένος Φουρνιέ, ο Βεζένκοβ και ο Μίλερ-ΜαΚιντάιρ

Ο κόουτς Μπαρτζώκας έκανε μία αλλαγή στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού, ξεκινώντας με τον Κόρι Τζόζεφ αντί του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Αυτό έφερε δύο σημαντικές αλλαγές. Η πρώτη αλλαγή αφορούσε τον ρόλο που θα είχε ο Φουρνιέ στην αρχή στο ξεκίνημα του ματς. Η δεύτερη τον ρόλο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ (περισσότερα σε αυτό σε λίγο).

Έχοντας τον Τζόζεφ στο πλευρό του, ο Εβάν Φουρνιέ είχε πλέον εκτελεστικό και δημιουργικό ρόλο. Τα αποτελέσματα φάνηκαν από την αρχή - όταν ήταν υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα για τους 13 από του πρώτους 25 πόντους του Ολυμπιακού - με τον Γάλλο να ολοκληρώνει το ματς με 28 πόντους με 4/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 5/6 βολές και 5 ασίστ (που έδωσαν άλλους 11 πόντους), αλλά και 34.7% Usage rate (ποσοστό επιθέσεων που ήταν υπεύθυνος όσο βρέθηκε στο παρκέ) σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Ο Γάλλος έδωσε το σύνθημα, έστησε τα Pick and Roll της ομάδας του, σκόραρε και μοίρασε το παιχνίδι. Την ίδια στιγμή, ο Σάσα Βεζένκοβ συνέχισε στο δικό του μοτίβο, ολοκληρώνοντας το ματς με 20 πόντους με 6/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα και 2/2 βολές σε 21 λεπτά συμμετοχής. Με τον Φουρνιέ να βρίσκεται σε σπουδαίο βράδυ, ο Βεζένκοβ μπόρεσε πιο εύκολα να κινηθεί μακριά από την μπάλα και να κάνει ζημιά.

Ενώ λοιπόν οι δύο σταρ του Ολυμπιακού τράβηξαν τα βλέμματα, η αλλαγή στην αρχική πεντάδα έμελλε να βοηθήσει να βρεθεί ισορροπία στην δεύτερη πεντάδα. Η μετατόπιση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον πάγκο σήμαινε ότι ο Αμερικανός θα βρισκόταν στην ίδια πεντάδα με έναν εκ των Ταϊρίκ Τζόουνς ή Ντόντα Χολ, δύο Pick and Roll ψηλούς που ταιριάζουν περισσότερο στο δικό του στυλ δημιουργίας. Και τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.

Ο Αμερικανός ήταν αυτός που πήρε τα ηνία στην δεύτερη πεντάδα, τελειώνοντας τον αγώνα με 10 πόντους και 7 ασίστ - που έδωσαν άλλους 16 πόντους στον Ολυμπιακό - αλλά και usage rate 29.9%, Αυτό είναι το δεύτερο μεγαλυτερο usage που είχε φέτος ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μετά το απίθανο 37% που είχε κόντρα στην Αρμάνι, σε ένα ματς όμως που ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε τον Φουρνιέ, ούτε τον Ντόρσεϊ.

Η άμυνα του Ολυμπιακού στο Pick and Roll και οι "ερυθρόλευκοι" πόντοι από λάθη αντιπάλου

Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και χρόνια - βάσει αριθμών - η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη στην άμυνα στο Pick and Roll. Η απωλεια των Γουόκαπ και Φαλ - δύο πυλώνων του σε αυτό τον τομέα - ήταν λογικό να δημιουργήσει ανησυχία. Οι “ερυθρόλευκοι” όμως δείχνουν όσο προχωράει η σεζόν ότι επιστρέφουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η τελευταία απόδειξη ήταν το ματς με την Ντουμπάι BC, όπου οι “ερυθρόλευκοι” είδαν τους αντιπάλους τους να έχουν 0 πόντους σε 7 κατοχές Pick and Roll όπου την προσπάθεια ολοκλήρωσε ο χειριστής της μπάλας.

Ο Ολυμπιακός προκάλεσε ασφυξία στην Ντουμπάι BC, έκλεψε μπάλες, σημείωσε συνολικά 23 (!) πόντους από λάθη των αντιπάλων του. Και το έκανε χάρη σε φάσεις όπως αυτή:

Ο Μπέικον θέλει να παίξει Pick and Roll. Ο Μιλουτίνοβ ετοιμάζεται να βγει παράλληλα με το σκριν, ενώ ο Τζόζεφ κλείνει προς τα μέσα να κλείσει το ρολάρισμα του Κεμπενγκέλε

Ο Μπέικον κλείνεται και πασάρει στον Καμπενγκέλε, αλλά ο Τζοζεφ είναι ήδη εκεί.

Ο Τζόζεφ κλέβει την μπάλα.

Λίγο αργότερα, σε μία άλλη φάση, έγινε το εξής:

Ο Οκόμπο θέλει να παίξει Pick and Roll. Ο Φουρνιέ θα σπάει το σκριν, ενώ ο Μιλουτίνοβ ανεβαίνει στο ύψος του σκριν.

Ο Οκόμπο κρατάει την μπάλα, με τον Φουρνιέ να είναι στον γοφό του και τον Μιλουτίνοβ μπροστά του.

Ο Φουρνιέ κλέβει την μπάλα.

Για να κλείσει μία τριάδα καλών αμυνών, ιδού άλλη μία:

Ο Οκόμπο θέλει να παίξει Pick and Roll. Ο Τζόουνς είναι στο ύψος του σκριν, ο Γουόρντ σπάει το σκριν και ο Εντζάι είναι έτοιμος να κλείσει προς τα μέσα.

Ο Οκόμπο παίρνει το σκριν, αλλά έχει τον Γουόρντ στον γοφό του, τον Τζόουνς μπροστά του και τον Εντζέι να κλείνει τόσο την πάσα στον Πετρούσεβ, όσο και αυτή στον Μπλόσομγκεϊμ.

Ο Οκόμπο παίρνει δύσκολο σουτ υπό πίεση και αστοχεί.

Τρεις επιθέσεις της Ντουμπάι BC. Τρεις ίδιες άμυνες από τον Ολυμπιακό. Δύο λάθη - με διαφορετικό τρόπο - και ένα άστοχο σουτ για την Ντουμπάι BC. Οι “ερυθρόλευκοι” εχουν ξεκάθαρα ρολάρει αμυντικά και αυτό φάνηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι.

Μία - απαραίτητη - εύκολη νίκη

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε και αυτό που μετράει: Την νίκη. Εξίσου σημαντικό ωστόσο, για πολλούς λόγους, ήταν ότι πήρε μία εύκολη νίκη. Ένα αποτέλεσμα έπειτα από συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια, προκειμένου όλοι στην ομάδα του Πειραιά να αισθανθούν καλύτερα.

Οι “ερυθρόλευκοι” έπαιξαν κυριαρχικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έφεραν εις πέρας την δουλειά, ξεκούρασαν παίκτες, έκαναν δοκιμές στις πεντάδες με το πέρασμα του Μίλερ-ΜακΙντάιρ στον πάγκο. Πλέον, μπορούν να κοιτούν την συνέχεια, ξεκινώντας από το ματς με τον Άρη στην Θεσσαλονίκη για το πρωτάθλημα.