Με σούπερ Φουρνιέ επανήλθε στην εργοστασιακή ρύθμιση!

Ο Ολυμπιακός διέλυσε (101-72) την Ντουμπάι, με τον Εβάν Φουρνιέ να παραδίδει μια σπουδαία παράσταση με 28 πόντους στη Sunel Arena, τον Σάσα Βεζένκοφ να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις και τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν αντίδραση μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός απέναντι στην Ντουμπάι (101-72), έφτασε τις οκτώ νίκες στην Euroleague και άφησε πίσω του την πολύ κακή εικόνα που παρουσίασε στη Sunel Arena απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, μια εβδομάδα πριν. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση, έπαιξαν το μπάσκετ που θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και έστειλαν το μήνυμα ότι η προηγούμενη εμφάνιση ήταν περισσότερο μια κακή παρένθεση παρά η πραγματική αγωνιστική τους εικόνα.

Με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι ασταμάτητος με 28 πόντους (5/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο) σε μόλις 26:38 λεπτά συμμετοχής, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην... εργοστασιακή του ρύθμιση! Ο Γάλλος σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έδωσε τον τόνο στην επίθεση για την ομάδα του και με μεγάλα καλάθια «ξύπνησε» το ερυθρόλευκο ηφαίστειο.

Οι Πειραιώτες ουσιαστικά «κατάπιαν» τον αντίπαλό τους, υποχρεώνοντας την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να παραδοθεί στην ανωτερότητά τους. Η διαφορά είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε ακόμη και ο Ισπανός τεχνικός έμοιαζε να αποδέχεται την εικόνα του αγώνα, παρακολουθώντας την παράσταση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα ανήμπορος να αντιδράσει.

Την ίδια στιγμή, ο Σάσα Βεζένκοβ επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Σημείωσε 20 πόντους σε 20:56 λεπτά συμμετοχής, με απόλυτη ευστοχία στα δίποντα (6/6), ενώ πρόσφερε και μία από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς με την no-look πάσα του στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ξεσηκώνοντας τον κόσμο στις εξέδρες. Ο πάουερ φόργουορντ συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού, συνδυάζοντας αποτελεσματικότητα, αντίληψη και εξαιρετική εκτέλεση, ενώ έγινε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βασίλη Σπανούλη.

Η άμυνα έδωσε τον τέλειο ρυθμό στην επίθεση

Ο Ολυμπιακός από τα πρώτα λεπτά έλεγξε τον ρυθμό, άσκησε μεγάλη πίεση στην μπάλα στους χειριστές του αντιπάλου και περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Ντουμπάι. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χάλασαν την κυκλοφορία της μπάλας των φιλοξενούμενων και τους υποχρέωσαν να καταφύγουν σε περισσότερο ατομικές προσπάθειες, κυρίως από τον Ντουέιν Μπέικον και τον Ντζάναν Μούσα.

Η αμυντική προσήλωση αποτέλεσε το θεμέλιο της κυριαρχίας. Με καλές τοποθετήσεις και πίεση στην άμυνα, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να βρουν εύκολους πόντους στο transition και να μεταφέρουν την ενέργεια της άμυνας στην επίθεση.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 57 πόντους, όσους είχε πετύχει συνολικά σε ολόκληρη την αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα! Μάλιστα, το τελευταίο καλάθι του πρώτου μέρους από τον Εμπάι Εντζάι αποτέλεσε μια ακόμη ένδειξη της επιθετικής πολυφωνίας που παρουσίασε η ομάδα.

Η διαφορά στην εικόνα ήταν εμφανής. Εκεί όπου στο προηγούμενο παιχνίδι η επιθετική λειτουργία έμοιαζε αποσυντονισμένη, απέναντι στην Ντουμπάι υπήρχε κίνηση, συνεργασίες, σωστές αποφάσεις και κυρίως αυτοπεποίθηση.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν την κυριαρχία

Η στατιστική εικόνα επιβεβαιώνει την εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Οι 20 ασίστ για μόλις 6 λάθη αποτελούν ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της αναμέτρησης. Η αναλογία αυτή αποτυπώνει τον ορθολογισμό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, την καλή κυκλοφορία της μπάλας και την ικανότητα των παικτών να παίρνουν σωστές αποφάσεις.

Παράλληλα, το 69% στα δίποντα (29/42) και το 44% στα τρίποντα (11/25) δείχνουν την επιθετική αποτελεσματικότητα των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην ατομική ποιότητα του Εβάν Φουρνιέ, αλλά βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες, με την ομάδα να λειτουργεί ως σύνολο.

Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία των γκαρντ. Ο Κόρι Τζόζεφ και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκαναν εξαιρετική δουλειά, προσφέροντας δημιουργία, έλεγχο και ενέργεια. Ο δεύτερος μοίρασε επτά ασίστ, ενώ ο Τζόζεφ έδωσε σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Η συνεισφορά τους επέτρεψε στον Εβάν Φουρνιέ να πάρει τις απαραίτητες ανάσες, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Ο Ντόρσεϊ και το στοίχημα της επιστροφής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πλέον παρουσιάζει η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η επιστροφή του στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού όπως ανακοινώθηκε μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι δημιουργεί ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο για τη συνέχεια της σεζόν. Το ζητούμενο είναι πώς θα ενσωματωθεί ξανά στο σύνολο, έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας και εσωτερικών διεργασιών.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα, έδωσε με τις δηλώσεις του το στίγμα της κατάστασης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ντόρσεϊ θα πρέπει να διεκδικήσει τη θέση του μέσα από την καθημερινή δουλειά και την παρουσία του στο παρκέ.

«Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν κάτι. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Η τοποθέτηση του Μπαρτζώκα είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να χαριστεί θέση σε κανέναν, ανεξάρτητα από το ταλέντο ή την προηγούμενη προσφορά του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, όμως καλείται να ξαναβρεί τον αγωνιστικό του ρυθμό, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και να γίνει ξανά ουσιαστικός παράγοντας στο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων».

Από την άλλη πλευρά, η ποιότητά του είναι δεδομένη και η παρουσία του σε καλή κατάσταση μπορεί να προσθέσει ακόμη περισσότερες επιθετικές λύσεις σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ.

Το ζητούμενο είναι η συνέχεια

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις με τον πιο πειστικό τρόπο. Η νίκη απέναντι στην Ντουμπάι αποτελεί μια σημαντική ένεση αυτοπεποίθησης. Η ομάδα έδειξε ότι διαθέτει την ποιότητα, την εμπειρία και τις αγωνιστικές δυνατότητες για να κυριαρχήσει απέναντι σε κάθε αντίπαλο, όταν λειτουργεί με βάση τις αρχές της.

Ο Εβάν Φουρνιέ γύρισε τον διακόπτη, ο Σάσα Βεζένκοβ συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει, οι γκαρντ έδωσαν ισορροπία και η αμυντική λειτουργία αποτέλεσε ξανά το σημείο εκκίνησης για την επιθετική έκρηξη.

Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, είναι η συνέπεια. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται απλώς να επιστρέφει στην εργοστασιακή του ρύθμιση μετά από μια κακή βραδιά, αλλά να παραμένει σε αυτήν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για την GBL, σε ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για χαλάρωση. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να διατηρήσουν την ίδια σοβαρότητα, την ίδια ένταση και την ίδια ομαδικότητα.

Γιατί όταν ο Ολυμπιακός παίζει το μπάσκετ που ξέρει, με τον Φουρνιέ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και τον Βεζένκοβ να συνεχίζει να οδηγεί την επίθεση, είναι μια ομάδα που μπορεί να επιβληθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

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