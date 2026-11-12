Ο Ολυμπιακός για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό και επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες. Οι πρωταθλητές Ευρώπης υποδέχθηκαν την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και πήραν μία σπουδαία νίκη με 101-72. Έτσι, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-3.

Ακολουθεί διαβολοβδομάδα, όπου το πρώτο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», είναι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, θα ταξιδέψει στην Κύπρο, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί για την Τρίτη (17/11), με το τζάμπολ να είναι στις 19:00.